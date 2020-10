Empresarios respetarán los resultados de las elecciones y piden cuidar empleos y empresas





23/10/2020 - 08:18:09

Correo del Sur.- En la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunciaron que respetarán los resultados de las elecciones nacionales y que el nuevo gobierno debe tener una conducta pragmática para cuidar las empresas y los empleos del país. Ibo Blazicevic, presidente de la CNI, sostuvo que son respetuosos del marco constitucional y del triunfo de Luis Arce en las urnas, a tiempo de indicar, que en este escenario el nuevo Gobierno debe realizar un pacto social con los diversos actores de la economía, entre ellos el sector privado, para superar la crisis que agobia a Bolivia, según el diario El Deber. Blazicevic hizo notar que en el contexto económico, político y social post covid–19, se requiere del concurso tanto del sector público como del sector privado para aliviar la caída del crecimiento, los déficits gemelos y la contracción del mercado externo e interno. “El sector industrial considera que el nuevo Gobierno debe ser promotor de la inversión y la iniciativa privada. El Estado debe generar las condiciones institucionales para promover las actividades de las entidades privadas y, de esta forma, motorizar el crecimiento y desarrollo nacional”, señaló la máxima autoridad de la CNI Los industriales ven como fundamental que el Estado no genere un efecto de desplazamiento –trade off negativo- a la iniciativa privada a través de instituciones (reglas y entidades) que desincentiven a los privados. Asimismo, creen como prioritario que las nuevas autoridades flexibilicen las normas laborales y tributarias, reduzcan la burocracia, luchen contra el contrabando, coadyuven a abrir mercados locales e internacionales y generen incentivos para promover la producción Hecho en Bolivia. “El nuevo Gobierno debe configurar un escenario de seguridad jurídica y un clima de negocios adecuado para la inversión privada que serán definitivos para superar la crisis”, enfatizó Blazicevic. A su vez, Luis Fernando Barbery, presidente de la CEPB, remarcó que cualquier Gobierno, de cualquier ideología tendrá que recurrir a soluciones pragmáticas para, en estos momentos tan difíciles, resolver el grave problema de dinamizar la economía que es atender con carácter de urgencia la necesidad de su reactivación para no seguir perdiendo empleo ni empresas. Barbery subrayó que es fundamental inyectar liquidez a la economía a través del sistema financiero con garantías de fondos de reactivación promovidos por el Gobierno que permitan recuperar el empleo perdido y mantener al que está en situación precaria para evitar su pérdida.