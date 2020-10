Comité de Santa Cruz desconocerá los resultados electorales hasta que se aclaren las denuncias de irregularidades





Santa Cruz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que desconocerán lo resultados electorales hasta que el Tribunal Supremo Electoral no aclare las denuncias de irregularidades. Calvo pidió al Tribunal Supremo Electoral no emitir el resultado final hasta que se clarifiquen las irregularidades en el sistema de cómputo y manejo de actas. Durante una conferencia de prensa en el Comité pro Santa Cruz se aseguró que están completamente seguros que “hubo fraude y un mal manejo” desde el Tribunal Supremo Electoral. Calvo afirmó que tienen "la prueba clara de que se manipuló y hay múltiples irregularidades. El pueblo boliviano no puede ser engañado una vez más. Ha sido un manejo hecho con pinzas el que ha engañado incluso a instituciones internacionales”. “Nosotros no reconocemos y no aceptamos a ningún presidente porque no estamos conformes justamente con el acto eleccionario y con todas las irregularidades que han ocurrido con esta elección tan polémica”, afirmó. Dijo que en ningún momento el TSE certificó que tenían listas claras y tampoco hizo conocer al pueblo boliviano las observaciones de las instituciones internacionales, ni se retiró al personal cómplice del fraude 2019, “entonces, las elecciones tienen muchos indicios que no nos da la tranquilidad, por lo cual no podemos aceptar los porcentajes que están haciendo conocer al pueblo boliviano”. “Creemos importante que no se emita el resultado final hasta que nosotros podamos estar seguros y el pueblo boliviano pueda estar tranquilo y respaldado por el trabajo que viene realizando este equipo de ingenieros de sistemas que ha encontrado una vez más los delitos ocasionado por el TSE”, dijo. Calvo informó que siguen recabando actas de votación de la ciudadanía, las alianzas de Creemos y Comunidad Ciudadana, para comparar las actas que está presentando el TSE con las copias que tiene el Comité Cívico “para seguir demostrando que de verdad nos han querido tomar el pelo al pueblo boliviano”. Como una prueba de las irregularidades se mostró una imagen recuperada de la página de la OEP que, a día 20 de octubre a hora 9:09, reconoce un total de actas habilitadas de 34.157, lo que el sistema califica como el 100% de actas. Sin embargo, tras la interrupción de datos, aparece como actas habilitadas un total de 35.900. "En la mesa 1996, de Argentina, se refleja en el acta 22 votos para el MAS, pero en la página (de la OEP) esta misma mesa otorga al MAS 117 votos", denunció. “Ahora estamos pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que venga y nos clarifique y nos permita acceder a sus fuentes para que nosotros podamos certificar y reconocer a la persona que ganó la elección”, puntualizó. Afirmó que en esta posición de no reconocer al ganador no se siente solo porque “el pueblo boliviano no cree en las cifras” y considera que posiblemente las “instancias internacionales hayan sido engañadas” con los resultados para expresar votos de reconocimiento al ganador Luis Arce Catacora. “No existe nada claro y ese es el trabajo que estamos realizando. Todos los días nos llegan actas; les puedo asegurar que las irregularidades dentro el TSE sí existen y no estoy titubeando, estoy hablando con seguridad”, dijo de manera enfática. El asesor jurídico Jorge Valda dijo que tienen al menos doce actas con observaciones y aclaró que no se trata de un porcentaje sino del sistema informático, un manejo irresponsable del proceso porque hay elementos de falsedad, manipulación y alteración del sistema. "Los delegados electorales dentro del conteo han descubierto múltiples irregularidades que se han enviado al TSE". Considera que Salvador Romero, como cabeza del órgano electoral deberá responder "pensando en Bolivia". Ante esta situación, piden al TSE que "no se emita el resultado final hasta que el pueblo boliviano pueda quedarse tranquilo y respaldado por el trabajo que realiza este quipo de ingenieros de sistemas que ha encontrado los delitos causados por el TSE".