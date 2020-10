Diputado Borda dice que aspirantes a ministros deben cumplir tres condiciones para asumir el cargo





22/10/2020 - 21:49:12

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, consideró que quienes deseen ser ministros de Estado en la gestión presidencial de Luis Arce deben cumplir tres condiciones y de esa manera evitar lo acontecido con algunos miembros del gabinete de Evo Morales, quienes no atendían las demandas de la población. La primera condición, según Borda, es que los postulantes deben tener la "capacidad e idoneidad" para asumir el cargo; además, deben ser personas honestas y no tener procesos penales por hechos de corrupción. El tercer requisito es que sean un "extracto del pueblo", de las organizaciones sociales, para no cometer los errores de las anteriores autoridades del Ejecutivo.



"Los últimos años del gobierno del expresidente Evo Morales hemos visto algunos ministros divorciados del pueblo boliviano que ya no recibían al pueblo, a la agente, hasta a la secretaria tenían que pedir audiencia, muchas veces se ha burocratizado excesivamente; ahora, los ministros tienen que estar en permanente contacto con el pueblo", afirmó Borda en contacto con radio Panamericana. Aseguró que los nuevos miembros del gabinete tienen que saber del sufrimiento del pueblo, para que puedan gobernar de forma adecuada y coherente. Para el legislador, ahora pueden existir "miles de voces pidiendo ministerios, haciendo exigencias de una u otra naturaleza", pero lo que se debe buscar es la unidad del pueblo boliviano, dejando de lado intereses personales. La Dirección Regional del MAS-IPSP de El Alto, le solicitó al nuevo gobierno cinco ministerios que le corresponde a esa ciudad, con los que contaba desde el inicio de la gestión de Morales. En la anterior administración gubernamental, los ministerios que estaban a cargo de dirigentes de El Alto eran el de Agua, Justicia, Trabajo, Cancillería y Culturas.