Narváez: La Paz está en tercera fase de desescalada de casos COVID-19 y por el momento se descarta rebrotes





22/10/2020 - 21:48:04

La Paz, (ABI).- El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Ramiro Narváez, informó este jueves, que el departamento paceño se encuentra en la tercera fase de desescalada de contagios de coronavirus, y por el momento se descarta un eventual rebrote de la enfermedad. No obstante, exhortó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, el uso de barbijos y el distanciamiento social. "Creemos que en el momento no tenemos rebrote, es el comportamiento natural de una fase de desescalada eso nos da tranquilidad, pero definitivamente eso nos tiene que alentar a mantener las medidas de bioseguridad a mejorar los procesos de atención y de vigilancia activa", explicó. En caso de registrarse el rebrote de casos, el Sedes ya presentó un plan de contingencia ante las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para no ser sorprendidos con la expansión de casos en el departamento. "Debemos tener una vigilancia epidemiológica activa, que es la punta de lanza de la estrategia, aumentar el número de pruebas por 1.000 habitantes; hemos pedido al Ministerio de Salud las pruebas PCR para que podamos aumentar de siete, ocho por 1.000 que hemos hecho en la anterior fase de la pandemia a por lo menos 10, 12 o lo ideal 14 por 1.000", explicó Narváez. Explicó que, en la tercera fase de desescalada, las medidas de desconfinamiento se realizan de manera paulatina, progresiva y meditadas. Esta semana, el COED de La Paz determinó flexibilizar la cuarentena en el departamento y amplió los horarios de circulación tanto peatonal y vehicular, de 05.00 a 22.00 de lunes a viernes y de 05.00 a 20.00 los sábados y domingos. Desde el inicio de la pandemia hasta este jueves, el departamento de La Paz, registró un total de 34.766 casos positivos de COVID-19, de los cuales se recuperaron 27.827 y fallecieron 1.106.