Secretario General de la OEA ratifica que en 2019 hubo fraude en Bolivia





22/10/2020 - 21:39:46

La Paz, (ABI).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reiteró este jueves, luego de la clausura de la 50 Asamblea General de esa organización, que en Bolivia hubo fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. La autoridad avaló el trabajo de la misión de observación electoral que participó de los comicios en Bolivia del pasado domingo, y aseguró que el reciente proceso electoral fue transparente, en el que ganó el candidato del MAS, Luis Arce. En ese marco, pidió no hacer comparaciones entre estas elecciones y las de 2019, en la cual se estableció, a través de un informe de auditoría técnica, que hubo "manipulación dolosa" de los resultados. "El esfuerzo de algunos por hacer determinados paralelismos, los cuales verdaderamente no son muy bien recibidas (...). O sea, si ustedes ven el resultado de estas elecciones (en Bolivia) comparado con el resultado de las elecciones anteriores o el resultado del propio referéndum, verdaderamente no hay cifras trasladables", indicó. "Alteración de actas, actas rellenadas, actas falsificadas, servidores ocultos que transmitían votos dentro del sistema, votos de personas fallecidas que aparecían como votantes", añadió. Almagro felicitó al electo presidente de Bolivia, Luis Arce, y comprometió su predisposición para colaborar con las nuevas autoridades en diversos temas que sean requeridos.