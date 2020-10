Asambleístas del MAS revisan postura y confirman a Soria en el cargo de Gobernadora





22/10/2020 - 18:52:22

Cochabamba, (ABI).- La Asamblea Legislativa Departamental aprobó este jueves, por mayoría, dejar sin efecto el amago de destitución de la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, determinada el martes pasado. En la votación, realizada para dejar sin efecto la determinación de destituir a Esther Soria del cargo de Gobernadora, 24 asambleístas votaron afirmativamente, tres en contra y dos en blanco. En medio de pugnas internas, la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) dio un giro en sus decisiones y validó la continuidad de Esther Soria como gobernadora de Cochabamba. Durante los debates y la votación nominal, sin embargo, algunas asambleístas de la bancada oficialista criticaron la gestión de Soria, y patentizaron su molestia por el trato dispensado de la gobernadora al pleno de la Asamblea Legislativa. "No realizó una gestión positiva, pero además se negó, ella y sus funcionarios, a explicar e informar a la Asamblea la marcha de la Gobernación", sostuvo la legisladora Estela Rivera, de la bancada del MAS. Rivera fue una de las pocas asambleístas del MAS que mantuvo su voto para dejar sin efecto la designación de Esther Soria como gobernadora. El martes pasado, se produjo una "anulación" de la resolución que permitió el ascenso de la asambleísta del MAS, Esther Soria, como gobernadora del departamento, en reemplazo del dimitente Iván Canelas, explicó la asambleísta de la agrupación Demócratas, Lineth Villarroel. "Desde el término, la anulación es ilegal, porque no existe esa figura en la normativa, y no se pudo materializar una resolución, porque no existe documento alguno que atestigüe aquello", añadió. Este jueves, tomada la decisión de nombrar al asambleísta del MAS, Daniel Torrez, como gobernador, en sustitución de Soria, se produjo un cuarto intermedio en la sesión y, al retorno, modificaron su postura los mismos que buscaron el alejamiento de la gobernadora, relató Villarroel. Por su parte, la asambleísta del Frente Único, Lizeth Beramendi, ratificó su postura crítica hacia la gobernadora Esther Soria, votando porque se anule su designación y se nombre otro gobernador. No obstante, finalmente, prevaleció la postura de no remover de su cargo a Esther Soria.