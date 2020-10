Comunidad Ciudadana iniciará procesos penales contra personas que agredieron a dos candidatas de ese frente político





22/10/2020 - 18:05:11

La Paz, (ABI).- Comunidad Ciudadana (CC) iniciará acciones penales contra los responsables de las agresiones a las candidatas electas por Cochabamba, Andrea Barrientos y Samantha Nogales, afirmó este jueves Saúl Lara, candidato también electo por esa fuerza política. "Hay bastantes imágenes de video y fotografías para identificar al autor o los autores. Hemos levantado los informes médicos preliminares de las pericias forenses para demandar. No vamos a quedarnos en la declaración de condena", puntualizó. En criterio de Lara, las reacciones de los activistas son de corte fascista y delictivo, por lo exigirán al Ministerio Público las investigaciones y el procesamiento de los responsables de esos hechos. La noche del miércoles, las candidatas electas por CC participaron de la verificación de las actas de cómputo en el Tribunal Electoral de Departamental (TED) de Cochabamba; al abandonar el predio fueron agredidas físicamente por activistas que exigen una auditoría al proceso de cómputo. Cuando Barrientos -elegida como primera senadora por Cochabamba- intentaba explicar que el proceso de cómputo de votos no tiene anomalías fue agredida por una multitud, que le lanzó objetos contundentes, según imágenes difundidas en medios de comunicación. La senadora electa atribuyó estos hechos a la denominada Resistencia Juvenil Cochala, liderada por la alianza Creemos. "Lamento que la Resistencia junto con miembros del partido Creemos inciten a la violencia de manera innecesaria", manifestó. En tanto, Nogales resultó más afectada luego que fue agredida con objetos contundentes, pues se encuentra bajo observación médica, con un probable desvío de tabique. Lara reiteró que CC respetará los resultados del conteo de votos y que los candidatos y delegados de ese frente político darán seguimiento al proceso hasta que finalice el cómputo. "Hemos estado controlando voto a voto, indagando si hubiera alguna irregularidad que permita sustentar el tema del fraude. No somos aventureros y producto de ello ha ocurrido el incidente de anoche (miércoles)", aseveró.