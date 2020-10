Iglesia Católica exige probar denuncias de fraude en las elecciones del 18





22/10/2020 - 17:40:21

La Paz, (ABI) El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Ricardo Centellas, exhortó este jueves a respetar los resultados de las elecciones generales y pidió que las denuncias sobre fraude electoral sean probadas. "Como Iglesia hemos convocado a aceptar los resultados con serenidad porque no nos olvidemos que las elecciones no solucionan la crisis en Bolivia; lo más importante será cómo afrontamos la crisis que tiene Bolivia, una crisis profunda, seria", indicó el arzobispo de Sucre, en un comunicado difundido este jueves. Con relación a las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 18 de octubre que surgieron en las últimas horas, Centellas pidió presentar pruebas. En los últimos días, miembros de la denominada Resistencia Juvenil Cochala protagonizaron movilizaciones violentas en rechazo a los resultados del cómputo oficial de votos que realiza el Órgano Electoral. Los activistas, incluso, agredieron físicamente a las legisladoras electas Andrea Barrientos y Samantha Nogales, en Cochabamba. "Todos los números indican que el Movimiento Al Socialismo (MAS) es el ganador", aseveró Centellas y puntualizó que lo importante es "trabajar juntos para afrontar la crisis". No obstante, lamentó la lentitud del proceso de conteo de votos. "Estamos en un mundo cibernético, una cultura digital, pero el conteo se hace como en la edad de la piedra", cuestionó. A cuatro días de las elecciones, continúa el conteo oficial en medio de denuncias y protestas en varios departamentos por un presunto fraude. "Lo fundamental es que haya un espíritu de paz y serenidad, todo reclamo debe ser pruebas de manera objetiva, no solamente con cálculos, ante todo tiene que primar el respeto entre unos y los otros", dijo el prelado.