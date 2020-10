Naciones Unidas: No identificamos ni vemos fraude en las elecciones generales





22/10/2020 - 15:49:04

La Paz, (ABI).- A más del 95% del cómputo oficial, el asesor electoral para Bolivia del sistema de Naciones Unidas, Luis Martínez, descartó este miércoles cualquier posibilidad de fraude en las elecciones generales del pasado 18 de octubre. "Hemos seguido este proceso desde enero con los colegas, somos 31, y nosotros no identificamos ni vemos fraude en ninguno de los procesos que se han llevado (rumbo a la jornada de votación), tampoco en el actual cómputo", remarcó Martínez, en contacto con radio Panamericana. Esta declaración surge después de que en algunas regiones del país se reactivaron movilizaciones protagonizadas por activistas, bajo la consigna de que nuevamente hubo fraude o irregularidades en los comicios. Sin embargo, Martínez afirmó que todos los pasos del proceso electoral están verificados y se hicieron varios controles de calidad, por lo que "en esta ocasión hubo una gran transparencia, en comparación con las anteriores" elecciones. "El 2019 sí que hubo muchas irregularidades, si a lo mejor fueron dolosas o a lo mejor no (eso) todavía sigue en curso de investigación, pero al haber tantas irregularidades (por eso incluso) se decidió, por parte de las diferentes autoridades, (realizar) una auditoría", recordó. La Organización de Estados Americanos (OEA), en su auditoría realizada a las elecciones de octubre de 2019, estableció que hubo una "manipulación dolosa" en la transmisión de datos electorales, lo que hacía imposible avalar los resultados de ese proceso. Ante esa situación, el entonces presidente Evo Morales convocó a nuevas elecciones con un renovado Tribunal Electoral. Luego, el mandatario renunció y se fue del país. Sin embargo, "en este caso (de las elecciones de 2020), si alguien pide (realizar) algo similar, tendrá que presentar las quejas correspondientes, pero (indicando) temas específicos. Cuando alguien habla de irregularidades o de fraude tiene que ser más específico en qué aspecto, en qué paso del proceso electoral ellos consideran que hubo (...) fraude o que hubo irregularidades", enfatizó. Además, Martínez recordó que todos los pasos de este proceso fueron explicados en mesas de diálogo con las organizaciones políticas, para que entiendan bien el funcionamiento y el proceso electoral. También "hubo observadores nacionales y han venido (varias) misiones internacionales, que ya han sacado sus informes preliminares y ninguno de ellos identificó ningún error doloso (en las elecciones del 18 de octubre, es decir), errores masivos que pudiesen alterar el resultado, o sea que nosotros vemos un proceso muy limpio", insistió. Según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al 95,53% de actas computadas, el MAS obtuvo el 54,53% de los votos; seguido por Comunidad Ciudadana (CC) con el 29,01%; y la alianza Creemos con el 14,38%. Este proceso de "cómputo me parece que se está llevando con una transparencia absoluta, (porque hasta) se dio una instrucción (para que) no solo los delegados de los partidos políticos firmen el acta y se lleven una copia de papel, sino que cualquier ciudadano pueda sacar una foto al acta y esa acta, una vez procesada por las salas de cómputo, ya esté en páginas web. Así que en ese aspecto la transparencia es absoluta", ratificó Martínez.