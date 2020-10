Android a medida: Cómo mejorar la accesibilidad del móvil





22/10/2020 - 09:52:32

DPA.- La interfaz de usuario de los móviles Android suele diferir ligeramente de un fabricante a otro. Y aunque el concepto de manejo es básicamente siempre el mismo, los usuarios pueden sentirse abrumados o molestos por la enorme cantidad de funciones y posibilidades de visualización. Para aquellos que necesitan más estructura y apuestan por la simplicidad, hay aplicaciones y funciones de accesibilidad que pueden resolver estos problemas. La interfaz de usuario de Android puede ser sustituida por los llamados lanzadores. Estas aplicaciones cambian por completo el aspecto del móvil haciendo que parezcan otro sistema operativo. Muchos lanzadores, como el popular Nova Launcher, pueden incluso ampliar la gama de funciones. Otros se inspiran en el diseño y los servicios de ciertos fabricantes, por ejemplo, el lanzador oficial de Microsoft o el Lawnchair Launcher, cuyo objetivo es ofrecer interfaces y funciones de los modelos Pixel de Google. Otras aplicaciones, como el Evie Launcher, se centran en interfaces de usuario minimalistas. Según el portal especializado alemán "Heise online", la sustitución del lanzador estándar puede incluso llevar a un aumento del rendimiento del dispositivo. El sitio informa que algunos fabricantes de teléfonos inteligentes tienden a modificar el sistema básico de Android con una interfaz de usuario bastante lenta y que un lanzador sustituto más ligero puede proporcionar un aumento de velocidad, especialmente en los smartphones más débiles. ¿Pero cómo se hace funcionar un lanzador? Es muy fácil: simplemente descargando e instalando la aplicación desde la tienda Play Store. Acto seguido, el lanzador respectivo aparecerá como opción al presionar el botón de inicio y podrá ser seleccionado para su uso. Para volver a la interfaz estándar del fabricante, simplemente basta con desinstalar el lanzador alternativo. Nicole Kirchhoff, experta alemana en tecnología digital, explica que también hay buenos argumentos en contra de los lanzadores alternativos: "Si se quiere instalar un smartphone con determinadas opciones de accesibilidad, es importante que no se construyan barreras adicionales: un lanzador cambia la superficie de un teléfono móvil de forma significativa, y puede suceder que ciertas funciones no se comporten como de costumbre y que se produzcan mensajes de error o consultas poco claras". La experta advierte que esto puede causar inseguridad, y, que, llegado el momento de pedir ayuda, por ejemplo, puede suceder que en el entorno de la persona necesitada nadie esté familiarizado con el lanzador en cuestión, lo que aumenta aún más la sensación de vulnerabilidad. Kirchhoff subraya que, en este sentido, el lanzador del fabricante es más fiable y que es importante preguntarse qué funciones y aplicaciones se necesitan diariamente antes de crear una página de inicio. En algunos teléfonos inteligentes también es posible activar el llamado "modo simple", que oculta ciertas funciones. La experta advierte que este modo simple también puede causar problemas: "En la práctica, a menudo resulta que no es tan fácil predecir qué funciones se necesitan. Con este modo es mucho más difícil o imposible encontrar ciertas funciones y ajustes". Pero los teléfonos inteligentes Android también ofrecen útiles ayudas de manejo sin lanzadores alternativos y sin modo simple activado. Kirchhoff menciona entre ellas la función de lectura, que permite a las personas que tienen dificultades para leer tocar textos y objetos en la pantalla y hacerlos leer en voz alta. Añade que TalkBack, el lector de pantalla de Google, permite manejar el dispositivo completamente por control de voz y gestos, lo que es ideal para personas ciegas o con graves problemas de visión. Kirchhoff recomienda tener en cuenta las necesidades del individuo al instalar el dispositivo. En caso de impedimentos visuales, se puede ampliar la escritura y los símbolos de las funciones de accesibilidad o se pueden hacer ciertas correcciones de color. Para los usuarios con problemas de audición, recomienda el amplificador de audio de Google, con el que se puede grabar el ruido ambiental y amplificarlo mediante un par de auriculares con micrófono. Este amplificador de audio debe ser instalado por separado. La experta indica que el asistente de voz interactivo Google Assistant o la función de dictado son muy útiles a la hora de escribir mensajes. "Muchas funciones cotidianas del smartphone pueden utilizarse de esta forma sin necesidad de sostener el dispositivo en la mano o mirarlo: por ejemplo, poner una alarma, consultar el pronóstico del tiempo, hacer llamadas, escribir mensajes, encontrar información en Internet y mucho más", detalla Kirchhoff.