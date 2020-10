Comité Cívico sospecha de fraude, pide al TSE suspender el conteo y Camacho envía actas





22/10/2020 - 08:49:38

El Deber.- El Comité pro Santa Cruz sospecha que nuevamente se ha montado un fraude electoral, por lo que exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), suspender el conteo que realiza, hasta averiguar al menos cuatro indicios que han sido expuestos en algunas denuncias públicas. La entidad cívica advierte con iniciar movilizaciones callejeras. “Al presente, nos encontramos en la capacidad de sostener la existencia de un posible fraude electoral sin precedentes, el mismo que debe ser de inmediato investigado”, señala un comunicado del Comité. En ese sentido, exige que el TSE de forma inmediata suspenda el cómputo oficial de actas "ante la evidente manipulación de actas fraguadas, alteración del padrón electoral, el sorteo de jurados electorales e inconsistencias de los resultados que brindan". Pide que se realice un peritaje informático documentológico, con el que la sociedad pueda confiar en la transparencia del proceso o juzgar a los responsables en caso de fraude. El Comité dice que se pronuncia de esta manera "ante las múltiples irregularidades denunciadas por la ciudadanía, en medios de comunicación y redes sociales y ante la advertencia de una probable alteración o manipulación de sistema informático empleado por el Órgano Electoral". “Se ha logrado recabar elementos probatorios contundentes que comprometen la integridad e idoneidad de las Elecciones en las que nuevamente, un partido político se ve injustamente beneficiado, siendo que la democracia es un esencial componente de un Estado soberano que respeta las normas y garantiza el derecho a elegir a sus autoridades por medio del voto”, argumenta. El ente cívico pide además a los partidos políticos, sobre todo a Comunidad Ciudadana y Creemos que faciliten las copias de las actas, que son las herramientas esenciales de cotejo comparativo para continuar con la investigación y ampliar el contenido de la denuncia. Horas después la agrupación Creemos, de Luis Fernando Camacho, respondió, diciendo que valoran la decisión del Comité, en representación de la sociedad civil organizada, de participar del control y seguimiento del cómputo final. Y añaden que harán llegar una copia de toda la información y actas que se encuentren en su poder. Además de ello, ponen a disposición a sus técnicos de su propio centro de cómputo. En un comunicado de prensa detallan que también harán llegar a la institución cívica una docena de memoriales y denuncias "con documentación probatoria". Creemos pone en relieve la necesidad de "desmontar la maquinaria del fraude, subsanar los vicios del padrón electoral, que haya igualdad del voto campo y ciudad, así como la inhabilitación del partido del MAS". Movilizaciones Al igual que ayer, decenas de personas se han movilizados en las capitales del país, exigiendo transparencia en los resultados electorales. Los movimientos se realizaron en El Cristo de la ciudad de Santa Cruz, en la Plaza de las banderas y en el centro de Convenciones El Portal donde funciona el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba y en la plaza de San Francisco y la Plaza Abaroa de la ciudad de La Paz. Los políticos Entre tanto, el diputado Remberto Calani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), manifestó que las movilizaciones sociales salen “de acciones aisladas protagonizadas por grupos minoritarios”. “Ni el 1% de la población es la que se moviliza. No representan a toda la ciudadanía. Es por un descontento por no haber cumplido sus objetivos”, expresó. Por su parte, el diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD) dijo que no era recomendable que se genere convulsión o iniciar una confrontación, si no se tienen pruebas de lo que se denuncia. “Hemos tenido un proceso donde hubo una masiva participación. Mientras no se muestre documentación e irregularidades, no hay argumentos para que se continúe con aquello”, finalizó.