MAS crea Gaceta Legislativa para puentear al Ejecutivo y cambia salas constitucionales por juzgados





22/10/2020 - 08:42:42

El Deber.- La bancada del MAS propuso una salida a lo que consideran las trabas que ponen desde el Ejecutivo para la publicación de las leyes y su cumplimiento obligatorio. De ese modo, tienen listo un proyecto de ley que modifica cuatro leyes, los masistas crean la Gaceta Legislativa que puenteará la negativa del Ejecutivo. “En tanto la Gaceta Oficial del Órgano Ejecutivo realiza la publicación impresa de los textos, la Asamblea Legislativa publicará las leyes promulgadas por el presidente de la Asamblea Legislativa en la Gaceta Oficial Legislativa y la Jurisprudencia será publicada por el Tribunal Constitucional, la publicidad en las páginas web determina el cumplimiento obligatorio de la ley”, señala el segundo párrafo del proyecto que está en la Cámara de Diputados. Recordemos que el MAS promulgó una decena de leyes desde el Legislativo porque la presidenta Jeanine Áñez recurrió a argucias legales para no hacerlo. Por esa razón la presidenta del Senado, Eva Copa, las promulgó pero no están publicadas por la Gaceta Oficial, por tanto no están vigentes. Según la Constitución Política del Estado (CPE), la ley solo entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. El proyecto de ley también obliga la publicación inmediata de las normas aprobadas desde el Legislativo. “La Gaceta Oficial (...) deberá realizar la publicación de estas de manera inmediata a la remisión por correo electrónico institucional”, señala en su segundo párrafo. La Gaceta Oficial es una oficina que depende del ministerio de la Presidencia, todos los decretos y leyes se deben publicar en sus imprentas. Los cambios La Ley 1104 creó las salas constitucionales en todos los departamentos y estaban a cargo de los tribunales departamentales de justicia; ahora plantean cambiar las salas constitucionales por los juzgados constitucionales, que duplica su número y asigna personal dependiente. Al mismo tiempo, este proyecto plantea modificaciones a otras tres leyes que permitan dar cuerpo a los nuevos juzgados. Se cambia artículos en la Ley 027 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); luego la Ley 254 Código Procesal Constitucional y finalmente la Ley 025 Ley del Órgano Judicial. En el caso de los cambios a la Ley 027, se permite que la justicia constitucional ya no esté en manos del TCP, y señala que también será ejercida por los jueces constitucionales. Asimismo, se crea la Sala de Admisión, en reemplazo de la Comisión de Admisión. La solicitud de “medida cautelar” que presenten los litigantes, será resuelta por esta sala de admisión y la presidencia de estas salas de admisión estarán en manos del vicepresidente del TCP. Otros cambios Respecto del Código Procesal Constitucional (Ley 254), se modificarán siete artículos que están vinculados a las tareas de los jueces constitucionales. Según estos cambios, los plazos ya se cuentan en días hábiles y no en días calendario. Asimismo, se permitirá que los litigantes puedan presentar sus casusas en medios físicos o medios digitales. Se implementa la notificación electrónica a través de correo electrónico de los litigantes y se crea el buzón digital constitucional. En cuanto a la Ley 025, Ley del Órgano Judicial, ratifica el número de vocales por departamento. Santa Cruz seguirá teniendo 20 vocales y las notificaciones también se realizarán ahora de forma electrónica. Asimismo, se crea el “expediente electrónico”.