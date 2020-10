El TSE aclara que nulificar votos de Libre 21, Juntos y ADN causó leve disminución de actas computadas





21/10/2020 - 22:01:13

La Paz, (ABI).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró este miércoles que, en algunos casos, los jurados electorales no consideraron como nulos los votos a favor de Libre 21, Juntos y de Acción Democrática Nacionalista (ADN), que declinaron antes de las elecciones generales, por lo que esa operación la realizaron los tribunales electorales departamentales, y eso ocasionó una leve disminución de las actas computadas. A través de un comunicado, el TSE informó que, de acuerdo con las resoluciones adoptadas sobre el retiro de las coaliciones Libre 21, Juntos y del partido ADN, cualquier marca que el elector hubiera hecho en las franjas de esas organizaciones, debía ser considerada como un voto nulo. No obstante, en algunos casos, los jurados electorales no realizaron esa operación en el llenado del acta de la mesa; por lo tanto, la tarea ha sido asumida por los tribunales electorales departamentales en la etapa del cómputo departamental. En algunos casos, en la transcripción de los resultados en el sistema de cómputo, se registraron de manera equivocada los votos recibidos por Libre 21, Juntos y ADN, explicó el TSE. "Para efectuar la corrección correspondiente y anotar esos votos en la casilla de votos nulos, las actas con error en la transcripción debieron ser brevemente retiradas del sistema y, una vez efectuado el ajuste, subidas nuevamente. Esa operación explica que mientras ella se llevaba a cabo pudiera observarse una leve disminución de las actas computadas", indicó el ente electoral. Si embargo, el TSE aseveró que ese trabajo no afecta en modo alguno la transparencia, confiabilidad, legalidad y verificabilidad del cómputo departamental, que es la base del cómputo nacional. "La labor de los tribunales electorales departamentales se cumple con la presencia de representantes de organizaciones políticas, misiones de observación y medios de comunicación", remarcó.