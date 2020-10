Cómo tratar heridas cortantes en las patas de los perros





21/10/2020 - 19:05:41

DPA.- Durante un paseo por el bosque o por el campo puede pasar que el perro pise un fragmento de vidrio, alguna lata abierta o una piedra muy puntiaguda y se lastime. En esos casos, señala la veterinaria Tina Hölscher, sus dueños deberían limpiar la herida con agua y quitar piedritas o astillas que pudieran haber quedado. Luego, deberían secar muy bien la pata y finalmente poner yodo en la herida. Hecho esto, hay que cubrir el corte con una gasa limpia. Y luego viene el paso decisivo, que casi ningún propietario de mascota conoce: "Antes de poner un vendaje, hay que colocar algodón entre los dedos", dice Hölscher. Si el dueño del perro olvida hacer esto, en poco tiempo se pueden producir graves infecciones entre los dedos y estas son difíciles de curar. Por lo tanto, muchas veces pueden ser más peligrosas que la herida original. La forman en la que el propietario del perro coloca el vendaje en torno a la pata es casi secundario. Lo importante es que no esté demasiado ajustado porque eso podría impedir la irrigación. Estos vendajes colocados por alguien que no es profesional deberían cambiarse diariamente para garantizar que no se cometieron errores. En caso de duda, siempre hay que consultar al veterinario.