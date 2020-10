Las fiestas de revelación de sexo llegan a Europa





21/10/2020 - 19:03:32

DPA.- Quien espere un niño conoce la pregunta: ¿Ya sabes el sexo? Desde hace algún tiempo en Twitter, Instagram y otras redes sociales se puede ver que la respuesta a esa pregunta se puede dar mediante una enorme fiesta con un montaje impresionante. Un hombre patea una pelota de la que sale polvo azul: ¡Es un niño! En otro video, una mujer deja caer una pesa como una atleta olímpica y comienza a emerger polvo rosa. ¡Es una niña! En otro clip muy bizarro dos personas vestidas de bebés se enfrentan en un combate hasta que triunfa la que lleva trenzas. Fiestas de revelación de sexo se llaman estos festejos en las que los futuros padres revelan si su hijo será niña o niño. Sobre todo en Estados Unidos están muy de moda. Tanto que sus excesos en ocasiones son devastadores. Uno de los incendios forestales en California fue desatado por los fuegos artificiales de una de estas fiestas. Incluso ya hubo muertos porque un cañón de pintura de fabricación casera explotó como una bomba o porque unos padres colocaron una sandía rellena con color en la boca de un caimán para anunciar el sexo de su bebé. El caso es que la moda se está expandiendo y ya hay fiestas de revelación de sexo también en Europa. "Si uno se fija qué rituales nuevos surgieron, verá que son todos rituales globales. Las despedidas de soltero son un ejemplo y también fueron muy difundidas por los medios", dice la experta en estudios culturales Katrin Bauer del Instituto LVR de Cultura, Civilización e Historia Regional en Bonn, que investiga la paternidad. Las fiestas de revelación de sexo son casi impensables sin Instagram y compañía, también entre los famosos. En el verano boreal, el futbolista británico Harry Kane pateó para un video una pelota gigante al arco. Salió pintura azul y el jugador anunció: ¡Será un niño! Las celebraciones son perfectas para Instagram, una red en la que momentos íntimos se convierten en puestas en escena. Pero como de alguna manera cada uno quiere diferenciarse de los demás, todo se convierte en una competencia de coreografías extravagantes. Además, en los últimos veinte años nacieron algunos rituales nuevos en torno a la maternidad, por ejemplo, los "baby showers". La coyuntura es propicia. La barriga de embarazada antes se ocultaba en arte y literatura, dice la investigadora Bauer. "Por eso, no había fiestas en torno a eso". No se sabe cuántas fiestas de revelación de sexo se celebraron hasta el momento en Alemania. Pero por ahora aún se trata de casos aislados. En la tienda babybellyparty.de, que ofrece el equipamiento necesario, desde vasos hasta confeti, están registrando una demanda creciente. "Se percibe que el tema está llegando a nosotros lentamente. Un buen indicio de ello es cuando también los proveedores europeos empiezan a diseñar la decoración correspondiente", dice la directora de marketing Carolin Janda. De todas maneras, opina que no hay que dejarse llevar por las absurdas historias de Estados Unidos. "Es una tendencia, pero no creo que aquí adopte las dimensiones casi disparatadas y en parte también peligrosas que se pueden observar en Estados Unidos", dice. El mercado alemán más bien suele estar interesado en clásicos. Lo más demandado hasta ahora son globos rellenos de confeti rosado o azul y las respectivas bombas de confeti. La bloguera Jenna Karvunidis es considerada la madre espiritual del movimiento. En 2008 mostró una torta de la que salía un relleno rosa. Pero más adelante se distanció de los efectos de la tendencia. También en general la situación social en realidad evoluciona en otros sentidos. En Alemania, por ejemplo, ya hay una tercera designación de género para personas intersexuales. Y muchos padres rechazan pintar de azul las habitaciones de sus hijos varones o vestir a sus hijas con ropa rosada. ¿De dónde viene entonces la tendencia? Una explicación posible es que el mundo se percibe como un lugar muy complicado, también debido a este tipo de debates. Las fiestas de revelación de género generan una supuesta claridad. Celeste o rosado. Así de simple puede ser.