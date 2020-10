Quispe pide informe al TSE sobre el control que hizo para saber si candidatos hablan dos idiomas oficiales





21/10/2020 - 17:04:41

La Paz, (ABI).- El viceministro de Descolonización, Rafael Quispe, envió este miércoles una carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, en la que le solicita remitir "de forma urgente e inmediata" la información relativa al control y verificación que se hizo para saber si todos los candidatos que participaron en las elecciones generales 2020, cumplieron el requisito constitucional de hablar al menos dos idiomas oficiales del país. Quispe pidió a Romero remitir la información relativa al control y verificación de requisitos enmarcados en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado, por parte de la globalidad de candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, senadores y diputados que los faculta para el desempeño de funciones públicas. La autoridad pidió al TSE remitir esa información en un plazo no mayor a las 24 horas de entregada la nota, que fue entregada a las 12.20 de este miércoles. El TSE "tiene que responder y si no responde, la población sabrá juzgar", sostuvo Quispe, en una conferencia de prensa. "La ley te establece sanciones para aquellas personas (funcionarios públicos) que no saben hablar al menos dos idiomas", agregó.