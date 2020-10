OEA: EE.UU. reclama una reforma electoral en Nicaragua





21/10/2020 - 12:29:43

VOA.- Seis países del continente, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Colombia, presentaron el martes en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una resolución que busca presionar al gobierno de Nicaragua para que reforme el sistema electoral antes de los comicios de noviembre del 2021. El documento, firmado también por Chile, Paraguay y la representación del gobierno interino de Venezuela, exige al presidente, Daniel Ortega, reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE), de mayoría oficialista, y permitir la entrada de observadores internacionales para que se realice un examen "técnico independiente" del proceso electoral, antes de mayo del 2021. En su intervención ante el pleno del organismo, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó al gobierno de Ortega de "socavar la democracia en su país e infringir los derechos básicos de su pueblo". El diplomático impulsó la resolución argumentando que Nicaragua no se ha "mantenido a la altura de los principios democráticos más básicos" y sostuvo que las reformas son necesarias para "tener unas elecciones libres e imparciales en Nicaragua".



OEA Asamblea General



Representantes de países miembro de la OEA participan el martes 20 de octubre de 2020 en la apertura de la 50 Asamblea General del organismo interamericano, en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19. [Captura tomada de la web de la OEA] Por su parte, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, rechazó el documento, al que calificó como una "agresión" y una "injerencia" y defendió el papel de su gobierno. "Hemos sufrido en dictadura los efectos precisamente de la violación de los derechos humanos. Por consiguiente nuestras políticas de Estado están enmarcadas en el cumplimiento, en la promoción de los derechos fundamentales de los nicaragüenses", dijo Moncada. El llamado a las elecciones en Nicaragua llega en medio de presiones internacionales y fallidos intentos de diálogo, derivados de las protestas del 2018, que dejaron decenas de muertos y provocaron la salida de miles de nicaragüenses, incluyendo periodistas.

Elecciones legislativas en Venezuela Ante la Asamblea General, que se realiza este año de manera virtual por la pandemia, también se presentó un proyecto de resolución, apoyado por 13 países, para establecer que hay una falta de condiciones "democráticas mínimas" en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Venezuela en diciembre. El documento, firmado por los mismos países que promovieron la resolución de Nicaragua, junto con Ecuador, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Perú y Uruguay, condiciona el reconocimiento de los resultados de las elecciones a que se establezcan "condiciones necesarias" y acusa al "gobierno ilegítimo de Maduro" de "socavar el sistema democrático". Pompeo, cuyo gobierno ha rechazado las elecciones, en las que no participarán gran parte de los partidos opositores, pidió en su intervención a las demás naciones de la OEA no reconocer los resultados de los comicios legislativos.



"Solidaridad" ante la pandemia El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro hizo un llamado en su discurso inaugural a la "solidaridad" y a la "resiliencia" en momentos en que la pandemia sigue causando estragos en la región. "Como ninguna otra crisis en tiempos recientes, esta pandemia nos recuerda que estamos todos conectados, que las decisiones individuales, que parecen tan íntimas, como lavarse las manos, acatar las cuarentenas, el distanciamiento social, usar máscaras, tienen consecuencias inmediatas a nivel local, nacional y global", dijo Almagro en el discurso de apertura el martes. "La única forma entonces de ganar esta batalla es, como en ningún otro momento histórico, apostando a la solidaridad y a la cooperación regional y global", afirmó. Almagro expresó que aún queda "un largo camino por delante" y dijo que no se puede perder de vista "lo que viene después de la pandemia del COVID-19". Dijo que es preciso construir un futuro "seguro y resiliente". El secretario general afirmó que se precisa de ayudar a transformar las sociedades con "un mayor compromiso con la educación". "Un enfoque que permita que nuestros países gocen de seguridad alimentaria, atención sanitaria, medicamentos y que el respeto a los derechos humanos se convierta en la norma".