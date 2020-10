Versión 2.0: Luis Arce anticipa un gabinete joven y austero para su gobierno





21/10/2020 - 12:15:28

La Paz, (ABI).- El presidente electo, Luis Arce, adelantó que apostará por un gabinete de ministros joven y austero, después de que varios sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) ya empezaron a gestionar su participación en distintas carteras de Estado. "Nosotros tenemos un Movimiento Al Socialismo versión 2.0, queremos incorporar a jóvenes, jóvenes profesionales, que se han destacado durante todo este tiempo para poder continuar este proceso de generar nuevas figuras, proyectar nuevas figuras, en fin, dar cabida a nuevos elementos", dijo Arce, durante una entrevista con Cadena A. Incluso, consideró que otros "compañeros", que han hecho un "buen aporte" en su momento al anterior gobierno del MAS, ya cumplieron su ciclo. "Han cumplido su ciclo (...) y ahora necesitamos renovación y eso lo entienden perfectamente nuestros compañeros, porque hemos hablado con varios de ellos, (por tanto) en este nuevo periodo creo que ellos tienen otras funciones que cumplir", señaló. En otra entrevista televisiva, Arce también afirmó que no podrá satisfacer a todas las organizaciones sociales que demandan ministerios. "Yo me he reunido con varias organizaciones sociales y he calculado 149 ministerios que tendría que tener (porque) todos piden ministerios. (Pero) lo cierto es que nosotros vamos a ser muy austeros en eso, no creo que tengamos el físico para tener 149 y satisfacer a todas las organizaciones que nos han pedido ministerios", aseguró en contacto con Gigavisión. Ayer se conoció que la dirección regional del MAS en El Alto quiere al menos cinco ministerios, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) buscar dirigir al menos cuatro y las Bartolinas quieren una nueva cartera, es decir, el Ministerio de la Mujer.