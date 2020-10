Aasana: FFAA tomarán el control de los aeropuertos si trabajadores no reanudar el servicio





21/10/2020 - 11:55:14

La Paz, (ABI).- El director Ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Jhonny Vera, conminó este miércoles a los trabajadores de esa entidad a reanudar los servicios, de lo contrario, anunció que las Fuerzas Armadas (FFAA) tomarán el control de las terminales aéreas en todo el país.



La medida se asumirá en el marco de la seguridad nacional, luego los empleados de AASANA protagonizan una serie de medidas de presión por reivindicaciones laborales.



"Vamos hacer un plan de contingencia, vamos a tomar los aeropuertos con las Fuerzas Armadas; las torres de control serán operadas por controladores de la DGAC (Dirección de Aeronáutica Civil)", advirtió Vera.



El Ejecutivo exhortó a los dirigentes sindicales a deponer actitudes y abrirse al diálogo; afirmó que ya no hay motivos para que sigan movilizados, pues ayer se transfirieron los fondos para el pago de sus sueldos, en el entendido que iniciaron protestas porque no se les canceló el salario de septiembre.