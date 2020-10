Luis Arce ve a grupos marginales en protestas contra resultados electorales





21/10/2020 - 09:55:44

La Paz, (ABI).- El presidente electo, Luis Arce, consideró que solo "grupos marginales" están nuevamente saliendo a las calles a protestar contra los resultados de las elecciones generales del pasado 18 de octubre. "Son grupos felizmente marginales, no es una gran mayoría porque quedó demostrado, luego del resultado de las elecciones, que no son la mayoría; nosotros somos mayoría y lamento que estén recurriendo a este tipo de acciones que nos recuerda a octubre del año pasado", dijo Arce, en entrevista con Cadena A. Al 86,97% de actas computadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta las 08.30 de este miércoles, Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo el 54,20% de los votos, seguido por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) con 29,44% y Fernando Camacho de Creemos con 14,25%. "Entonces lamentamos que estos grupos no acepten los resultados, no acepten la derrota y además de manera muy contundente. Creo que no debe existir la menor duda que ha sido una de las victorias más absolutas que hemos tenido nosotros como Movimiento Al Socialismo con respeto a nuestro inmediato seguidor y lamentamos que (estos grupos) estén patrocinando este tipo de cosas, que en realidad lo único que hacen es mostrar quiénes son los violentos", agregó. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, también mostró su total desacuerdo con la reactivación de las manifestaciones y pidió respetar el resultado de las elecciones. "No me parece correcto, discúlpeme, puedo parecer muy malo en mi análisis, pero yo no estoy de acuerdo; la gente se expresó el domingo (de manera) impresionante en las filas (que se formaron en los recintos de votación)", remarcó la autoridad. Anoche se registraron varias movilizaciones de personas inconformes con los resultados de las elecciones en las ciudades de Oruro, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Los líderes de las protestas callejeras expresaron sus dudas sobre la transparencia en el recuento de votos e incluso hablaron de "fraude", pero no presentaron ninguna prueba contundente sobre ese extremo. Arias consideró que estas dudas empezaron a surgir después de que el TSE decidió suspender el recuento rápido de votos solo faltando un día para las elecciones, además del inicio lento del conteo oficial de actas. Con toda esa situación que se generó "ya la gente entró en estrés y quedó la duda y esta duda (ahora) está siendo alimentada por los que han perdido. (Pero se trata de) un juego democrático, es decir, ganó (un partido) y reconozcamos", puntualizó. Entre tanto, el presidente del TSE, Salvador Romero, pidió tranquilidad a los ciudadanos que salieron a las calles a protestar y reiteró que las elecciones fueron transparentes. "Todos los actores políticos, sociales y regionales respetemos los resultados de la elección 2020 y que hagamos de la elección un momento de afianzamiento de la democracia; la jornada electoral ha sido limpia, el cómputo es transparente, por lo tanto, exhortamos a toda la ciudadanía a guardar con tranquilidad los resultados (finales)", dijo.