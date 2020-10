CAN manifiesta su predisposición de trabajar por la región andina en coordinación con el nuevo Gobierno





21/10/2020 - 09:54:06

La Paz, (ABI).- El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Pedraza, manifiesta su predisposición de trabajar por región andina en coordinación con el presidente electo de Bolivia, Luis Arce. "En conversación telefónica, le expresé felicitaciones y disposición de la CAN de trabajar conjuntamente por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos", escribió en su cuenta de Twitter, JHPedraza. El político colombiano resaltó, también, que Arce "reafirmó su compromiso con la Comunidad Andina y el proceso de integración". El domingo, los bolivianos acudieron nuevamente a las urnas en un ambiente pacífico y según el conteo rápido no oficial, Arce ganó los comicios con más del 50% del apoyo ciudadano. Entre tanto, el conteo oficial de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza lento y muestra de ello es que hasta el inicio de esta jornada llegó a más del 86% de las actas computadas.