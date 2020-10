Luis Arce pone su mirada con mucha preocupación y con susto en la economía de Bolivia





La Paz.- El exministro de Economía y ahora presidente electo, Luis Arce, ha puesto su mirada de manera especial en la economía, manifestando que ve con preocupación los indicadores económicos en Bolivia. Asegura que pagará de manera inmediata un bono de Bs 1.000, descarta una devaluación en la medida de las posibilidades, habla de renegociar deudas y de que todos asuman el impacto que deja el coronavirus en la economía. Asimismo, anuncia la aplicación de impuestos a las grandes riquezas. Arce declaró a medios nacionales que la situación económica no es de las mejores y peor aun, ve un panorama complicado que le tocará resolver en cuanto asuma el mando de la nación. Indicadores que dan susto En declaraciones a Erbol dijo que los indicadores económicos realmente le producen susto, puesto que no se habían visto tales incluso en la época de la UDP, en los años ’80, conocida como una de las peores crisis que atravesó el país. “Yo creo que los indicadores han empeorado mucho de estos once meses. Las reservas han caído, estamos en menos 11% de tasa de recesión, ni en la UDP, uno de los peores momentos económicos del país, estábamos en menos 11% de crecimiento, con una triplicación de la tasa de desempleo de 4 a 12%. Realmente los indicadores a mí me asustan, es la primera vez que estamos viendo tan delicados, tan graves”, manifestó en entrevista con Gigavisión. La crisis que vamos a enfrentar Señaló que no tiene memoria de hace cuántos años existen tales indicadores. “Realmente esto es muy preocupante, la gente no se ha dado cuenta de la magnitud de la crisis que vamos a enfrentar”, agregó. Respecto a la posibilidad de devaluar el boliviano frente al dólar, Arce señaló que la intención es evitar aquello en la medida de las posibilidades. En la medida d elas posibilidades no devaluar “En la medida de las posibilidades por supuesto que no (devaluar), pero para que estemos seguros tiene que haber crecimiento económico, tenemos que hacer las medidas de sustitución de importaciones, de industrialización y varias medidas que nos hemos propuesto con el fin de que no se devalúe”, dijo. Atribuyó al Ministro de Economía haber dicho que se debía devaluar y dijo que eso ha causado mucha preocupación en el equipo económico del MAS, porque no saben si las declaraciones de la autoridad fueron por información que sólo él conoce y que pone en riesgo a la economía, o si es que solamente está siguiendo recomendaciones del FMI. Bono contra hambre de Bs 1.000 En declaraciones a La Razón, Luis Arce dijo que ni bien asuma el poder, en 15 o 20 días se cancelará el Bono contra el Hambre de Bs 1.000 y se empezará a negociar con organismos internacionales la moratoria o condonación de capital e intereses de la deuda externa para inyectar recursos en la economía con la finalidad de reactivar la demanda interna. Dijo que le preocupa el pago del aguinaldo al sector público. Anunció que pondrá especial énfasis en la economía, que hasta el segundo semestre de este año experimentó una contracción de -11% no solo por los efectos de la pandemia del COVID-19 sino por una mala administración del gobierno de Jeanine Áñez. Ya tiene financiamiento asegurado “Esto ya tiene financiamiento asegurado”, afirmó respecto al Bono contra el Hambre que pagará en 10 o 20 días, tras asuma el poder que se perfila en la primera quincena de noviembre. Fondos de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial financiarán la cancelación de este beneficio a los sectores con bajos recursos económicos. Es más, anunció que “hay que dar cuantos bonos sean necesarios para que se reactive la demanda interna”. Otro de los frentes para disponer de recursos económicos “sin endeudarnos”, es el paralizar el pago de la deuda externa a los financiadores. “Diferimiento o condonación de capital e intereses de la deuda externa que tenemos con organismos financiadores, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Hay que entrar en una negociación para que puedan compartir el peso del problema de la pandemia, hoy el país sigue pagando deuda externa, capital e intereses”, sostuvo. Impuesto a las grandes riquezas Paralelamente se trabajará, dijo, en el impuesto a las grandes riquezas. En otro extremo, expresó su preocupación por el pago del aguinaldo en el sector público, aunque dijo que tendrá una idea más concreta una vez reciba la información del Gobierno sobre la situación económica. Arce explicó que esas son las medidas inmediatas, mientras que otras de mediano y largo plazo están relacionadas a consolidar, por ejemplo, la industrialización del litio.