Creemos se consolida como un proyecto regional y de recambio





21/10/2020 - 08:35:44

Página Siete.- Creemos se posicionó como la tercera fuerza política del país con un 15% de preferencia electoral, pero su principal apoyo sólo se concentra en Santa Cruz, según datos del TSE hasta ayer. La incursión de esta agrupación sacude la clase política de la región cruceña y apunta ahora a las elecciones subnacionales. Así, se convierte en la principal competencia de los Demócratas, frente liderado por el gobernador Rubén Costas y que ya anunció una renovación en sus filas. Cuando faltan poco más de tres meses de las elecciones subnacionales para elegir a gobernadores y alcaldes, Creemos ya anunció que disputará “todos los espacios de poder político que corresponden”, según el vocero del frente Erwin Bazán. “Vamos a hacer lo que tengamos que hacer y si eso implica participar en (las elecciones para) la Gobernación y las alcaldías, así se hará. El pueblo exige renovación y los años que han estado otras fuerzas políticas no se han percibido los cambios necesarios”, dijo el político a un medio cruceño. Un día después de las elecciones presidenciales, Luis Fernando Camacho, líder de Creemos, dijo: “Una vez más Santa Cruz demostró ser el bastión de nuestra democracia (…) Por primera vez en la historia Santa Cruz tendrá una bancada”, indicó. El analista político Paul Coca advirtió que tales declaraciones no tienen “asidero” y las calificó de “falsas” porque esta región siempre tuvo una representación parlamentaria que defendió los intereses cruceños. “Camacho dijo que no sería candidato a presidente y lo hizo. Después no supo catapultar el respaldo cívico y dio un discurso cruceño en un plano nacional. Propuso un modelo de autonomía que quiere ir al federalismo. Por eso quedó anclado en el escenario cruceño y no despegó en el occidente, a diferencia de (Hugo) Banzer que (siendo cruceño) ganaba en el occidente”, explicó. Para el analista Álvaro Puente, Camacho “jugó un papel lamentable”. Indicó que por ambición, el candidato de Creemos debilitó a la oposición y la esperanza de un cambio. “Se dejó –incluso- infiltrar con asesores del MAS. Dividió, fomentó racismo y regionalismo que estaban ya bastante superados. Hizo más daño que bien”, sostuvo. Puente explicó, antes del anuncio de Creemos, que el objetivo de Camacho es llegar a la Gobernación. “Hay gente que quiere la alcaldía, pero creo que perdió mucha credibilidad en las elecciones nacionales y llegar a ocupar esos sitios será más difícil de lo que creen. Ahora deben recuperar su posición porque el fracaso de estas elecciones los desprestigió”, dijo. En cambio, Centa Reck, candidata por Creemos, defendió la postulación de Camacho “porque” es democrática y permitió la pluralidad. “En ningún momento nuestra posición fue regionalista. Que los otros departamentos no entiendan la necesidad de Bolivia de cambiar la visión de país para crecer, para desarrollarse, para tener inclusión, ser un (país) más pujante y con beneficios para todos los ciudadanos. (…) A veces, los procesos históricos tienen un tiempo para ser asimilados correctamente”, afirmó. El gobernador cruceño y presidente del Movimiento Demócrata Social (MDS), Rubén Costas, dijo que su partido participará en las siguientes elecciones subnacionales sin alianzas. “Hemos sido invencibles en Beni y Santa Cruz. En Beni tuvieron que borrar a todos nuestros candidatos (para que el MAS gane las pasadas elecciones); y acá (en la capital oriental) nunca nos ganaron unas elecciones subnacionales”, advirtió. Costas indicó que ganaron la Alcaldía de Cercado -en pleno corazón cochabambino y reducto indiscutible del MAS- y recordó que estuvieron a un 2% de llegar a la silla de la Alcaldía potosina. “(El partido) asume la responsabilidad -desde Santa Cruz- que nos corresponde de un proyecto político con visión nacional”, indicó. “Decidimos sacarnos la casaca regional para pensar en el país –agregó Costas-. Esa doctrina que nace del pueblo cruceño la llevamos al servicio de nuestra patria”, dijo Costas y anunció que se viene la segunda era de los Demócratas. El analista y docente de la Universidad Católica Boliviana Marcelo Arequipa consideró que Camacho está asentando un nuevo proyecto político que podría reunir a la derecha. “Es el inicio de lo que puede entenderse un proyecto nacional anclado en Santa Cruz. Las elecciones subnacionales van a intentar retomar el liderazgo. Será una pelea entre Camacho y los Demócratas. Probablemente, le doy más esperanza de vida política a Creemos por el desempeño de Camacho en las elecciones”, dijo. Guido Áñez, quien fue Ministro de Agricultura en 2003 y que radica en Miami (Estados Unidos) hace 10 años, anunció su retorno tras la caída de Morales. Ahora, la exautoridad escribió en sus redes sociales que tal deseo se “desvaneció por completo” después de conocer los resultados de las elecciones del domingo. Consideró que la victoria del masismo se debió a la falta de unidad de los actores políticos, la ineficiencia gubernamental, la corrupción de gente allegada a las candidaturas democráticas o “al primitivismo político de creer que las caravanas ganan elecciones y candidatos elitistas, sin contenido ni base social ni presencia en todo el territorio nacional, nos ha llevado a esta situación”, en alusión a Luis Fernando Camacho. “Hoy las campañas políticas modernas ingresan a la mente de la gente, estudian sus debilidades, sus gustos y sus fortalezas. Los organismos de inteligencia de los países totalitarios nos estudiaron, principalmente a los cruceños, y concluyeron que tenemos dos características, el excesivo amor a nuestra tierra y la creencia en Dios, e hicieron un candidato que realce ambas cosas y lo consiguieron”, dijo. Añadió que “nunca” vio a su pueblo tan “fanatizado” por una candidatura. “Era imposible siquiera conversar racionalmente con alguna gente, se volvieron impenetrables e intolerantes, eso no es democrático, ni es la esencia del ser cruceño”. Agregó que tal resultado electoral sepultará “cualquier futuro político que pueda tener el candidato cruceño de estas elecciones”.