Organizaciones afines al MAS afirman que ninguno de los exministros de Evo Morales volverá al Ejecutivo





20/10/2020 - 20:01:24

La Paz, (ABI).- La secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, Angélica Ponce, consideró este martes que hubo exministros de Evo Morales que "malearon" al MAS, por lo que no volverán a ser parte del Órgano Ejecutivo. "Ya no queremos gente que ha maleado el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, nuestro hermano Luis Arce durante la campaña ha aclarado que no volverán los exministros (de Evo Morales). Ninguno", afirmó la dirigente. Ponce, líder de la Coordinadora de las Organizaciones del Trópico de Cochabamba, señaló que el entorno de poder del exmandatario le llevó a cometer errores, por lo que no deben ser tomados en cuenta para la nueva estructura de poder. "Vamos a cernir el trigo de la paja. Queremos hombres dignos en la estructura administrativa, organizacional y política", puntualizó. Durante la gestión de 14 años del gobierno de Morales y Álvaro García Linera se conoció una serie de casos de corrupción, que a decir de las organizaciones sociales son atribuibles al entorno del expresidente. Consultada sobre el retorno de los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Alfredo Rada, Carlos Romero -entre los más visibles- afirmó que no volverán a formar parte del equipo de ministros que acompañará a Arce y David Choquehuanca. Hace poco, Choquehuanca confirmó que en el gobierno de Morales había ministros que actuaban con prepotencia. "Había prepotencia en algunos ministros, (pero) no tiene que haber prepotencia, el poder no tiene que ser para abusar, el poder tiene que ser para ayudar", dijo entrevista con la Red Uno. En ese mismo sentido, las diputadas del MAS Lidia Paty y Brígida Quiroga, corroboraron que fueron discriminadas por algunos ministros del entonces presidente Morales. La legisladora Paty reveló que no era recibida por algunas exautoridades, a pesar de que mandaba hasta notas oficiales. En las últimas horas, la dirigente de las organizaciones sociales interculturales del Trópico de Cochabamba se reunió con Arce Catacora y le manifestó el apoyo incondicional de los sindicatos de todo el país. "No hemos pedido nada, no hemos cuestionado nada, sólo hemos querido recuperar nuestra patria", afirmó, En tanto, el secretario Ejecutivo del Sindicato de trabajadores Petroleros, David Paredes, exigió dar paso a las nuevas generaciones. "Hay que dar oportunidad a los jóvenes. Pedimos que los nuevos ministros, viceministros deben ser jóvenes con experiencia, técnicos y prácticos, no teóricos", dijo. En este sentido, afirmó que las nuevas generaciones deben acceder a los puestos de decisión y poder político.