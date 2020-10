Ex presidentes uruguayos Mujica y Sanguinetti renuncian al Senado





20/10/2020 - 17:10:38

Xinhua.- Los ex presidentes de Uruguay José Mujica, de 85 años, y Julio María Sanguinetti, de 84 años, renunciaron este martes al Senado. Consultado por periodistas, Mujica, quien gobernó el país sudamericano de 2010 a 2015, explicó que "el virus me tiró para fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica (...) Me encanta la política, pero más me encanta no morirme". "Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía", dijo Mujica en una carta que leyó en una sesión extraordinaria del Senado en el Palacio Legislativo. "Me ha echado la pandemia", añadió el ex mandatario del izquierdista Frente Amplio (FA) y ex líder guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) en la década de 1970. "Ser senador es hablar con gente y andar por todos lados. Estoy amenazado por todos lados: por la vejez y por mi enfermedad", dijo Mujica, quien aclaró que no piensa abandonar la militancia política. En tanto, Sanguinetti, quien gobernó dos veces de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000 para el Partido Colorado, afirmó que esta sesión en la que se despide con Mujica "es una hora de reconciliación y de reafirmación democrática". En alusión a Mujica señaló que "todos tenemos que sentir que habiendo estado tan enfrentados" hoy "se reconcilian las dos mitades enemigas". Mujica y Sanguinetti fueron electos senadores en las elecciones de octubre de 2019, en el marco de un proceso electoral que llevó a la Presidencia de Uruguay a Luis Lacalle Pou después de 15 años de gobiernos del FA.