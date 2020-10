Sedes de Chuquisaca prepara plan ante posible rebrote de COVID-19 tras campañas y comicios electorales





20/10/2020 - 16:27:11

Sucre, (ABI).- El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Enrique Leaño, informó este martes que se prepara un plan de contingencia ante un posible rebrote del COVID-19, luego de la celebración de las campañas electorales y las elecciones generales. Con ese propósito, se aplicarán 40.000 pruebas masivas de PCR y 20.000 pruebas rápidas, anunció Leaño. "Nos preocupa bastante que no se hayan cumplido las medidas de bioseguridad en el día de las elecciones, como también en las actividades proselitistas de todos los partidos políticos en las anteriores semanas", informó Leaño. Advirtió que, en muchos recintos electorales, no se cumplieron con las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social, lavado de manos o uso correcto del barbijo. El Sedes cuenta con 11 millones de bolivianos adicionales para implementar el plan de contingencia, que implica la compra de medicamentos, tubos de oxígeno, máscaras de oxígeno que cubren toda la cabeza y camas, detalló Leaño. Parte del plan es fortalecer la descentralización de los hospitales de segundo nivel de Monteagudo, Padilla y Camargo, para que los pacientes no tengan que llegar hasta Sucre.