Presidenta Áñez vuelve a posesionar a Murillo y Cárdenas como ministros de Gobierno y de Educación





20/10/2020 - 15:53:21

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez posesionó este martes nuevamente a Arturo Murillo y Víctor Hugo Cárdenas como ministros de Gobierno y de Educación, respectivamente. "Señor Murillo y señor Cárdenas, al volver a posesionarlos como ministros de Gobierno y de Educación, les pido que me acompañen a cerrar esta gestión de modo correcto y pensando siempre en la democracia y en el país", afirmó la Jefa de Estado, en un acto celebrado en Palacio de Gobierno. Por su parte, Murillo agregó que seguirán trabajando "a pesar de las amenazas de venganza de algunos asambleístas del MAS", porque considera que el trabajo que hizo el Gobierno "no ha sido para generar odio ni venganzas". Se hizo un trabajo "para frenar el narcotráfico, para sostener la salud de la población en la cuarentena y para cuidar la democracia con la pacificación", destacó. Ahora, según el Ministro de Gobierno, Bolivia necesita reconciliación, lo cual se hace sobre la base de una agenda común, que involucre a todos, más allá de las diferencias políticas. Entonces "masistas y no masistas estamos convocados para esa agenda común porque es una agenda de todos (y nosotros) seguiremos trabajando hasta el último día, (...) señora Presidenta estamos a su servicio, estamos al servicio de la ley, al servicio de Bolivia y muchas gracias por su confianza nuevamente", puntualizó. La semana pasada, Murillo y Cárdenas fueron censurados por el Legislativo, controlado por el MAS, luego que no se presentaron a una interpelación, por la compra de equipos antimotines y por la suspensión de las labores escolares debido a la pandemia del coronavirus, respectivamente. Por ello, ayer, la Jefa de Estado dejó sin efecto la designación de Murillo y Cárdenas, a tiempo de nombrar de manera temporal a los viceministros Wilson Santamaría y Reynaldo Esteban Paredes como ministros de Gobierno y de Educación.