Observa Bolivia concluye que las elecciones fueron pacíficas y se hicieron según el procedimiento electoral





20/10/2020 - 12:49:06

La Paz, (ABI).- La misión de observación Observa Bolivia concluyó, este martes, en su informe preliminar que los comicios generales se realizaron de forma ordenada, pacífica y conforme al procedimiento electoral. "En suma, la jornada electoral, pese a las dificultades y desafíos de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, en general se realizó de manera ordenada, pacífica y conforme al procedimiento electoral", señala el informe. El lunes, las directoras de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo y de la Fundación Construir, Susana Saavedra, entregaron el documento al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El informe de la iniciativa ciudadana de observación electoral destacó la alta y comprometida participación de los ciudadanos, que concurrieron a votar, respetando las normas de bioseguridad del organismo electoral. En esa línea, indica que si bien en algunos recintos electorales se presentaron largas filas por algunas horas, la votación transcurrió conforme las directrices del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). El documento señala que esto provocó cierta demora en el cierre, cómputo y escrutinio de la mesas de sufragio, que junto a la suspensión del sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) informado un día antes de la jornada electoral, generó un vacío de información de resultados, que luego se superó con los datos de conteo rápido autorizados. "El OEP privilegio la difusión de los resultados oficiales del cómputo final, que generan la certidumbre del proceso electoral", indica. El sábado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no utilizar el sistema del sistema de Direpre y remitirse únicamente a los resultados del cómputo oficial. Ante esto, Observa Bolivia exhortó a todas las fuerzas políticas, cívicas y sociales del país a respetar los resultados de la votación para que Bolivia retome la senda de la reconciliación, el diálogo y la concertación y en el ánimo democrático convocó a esperar los resultados del cómputo oficial y definitivo. Asimismo, la misión expresó su reconocimiento a las autoridades y funcionarios del Órgano Electoral por la conducción y organización responsable del proceso electoral, en especial a los jurados electorales, por su concurso y participación democrática en la jornada electoral del domingo. Observa Bolivia observó la calidad del desarrollo de la jornada electoral en 1.133 mesas de sufragio, con la participación de 2.032 observadores voluntarios, distribuidos conforme a una muestra estadística y de manera representativa en los nueve departamentos del país; 45% en área urbana y 55% en el área rural. En ese sentido, tras concluir la votación, de acuerdo al 93,9% de los datos obtenidos de la muestra, se registraron 30 hallazgos, entre los cuales están: 1. Para preservar la cadena de custodia del material electoral, el desprecintado del ambiente seguro en el recinto electoral, por los notarios electorales se realizó con la presencia del personal de seguridad y los jurados electorales, en el 98,7% de las mesas observadas. 2. En el 12,2% de las mesas de sufragio, donde los observadores concurrieron, se reportó alguna anomalía en la maleta electoral en la recepción del material. 3. El 99,7% de las mesas observadas funcionaron con tres o más jurados electorales durante toda la jornada de votación, conforme exige la ley. 4. Una vez organizados los jurados electorales para la apertura de la mesa, en el 35,8%, la presidencia de la mesa de sufragio correspondió a una mujer. 5. Se observó que en el 1,7% de mesas de sufragio hubo más de diez reclamos de los ciudadanos por no encontrarse habilitados para votar. 6. En el 0,5% de las mesas de sufragio, se evidenció algunas situaciones donde hasta más de 10 votantes, a pesar de estar registrados y portar su documento de identidad, no pudieron votar porque su espacio en la lista Índice de Habilitados ya se encontraba firmado. 7. En el 70% de las mesas de sufragio donde los observadores estuvieron presentes se comprobó la presencia de dos o más delegados de las organizaciones políticas acreditados para vigilar el proceso electoral. En el 22,7% de las mesas, había solo un solo delegado y en el 7,4% no había ninguno. Con relación a las condiciones para la emisión del sufragio, la misión observó: 8. Que en el 89,9% de los recintos electorales había información clara sobre la ubicación y número de las mesas de sufragio. 9. Que el 97,5% de los lugares dispuestos para la votación reunían las condiciones de privacidad, seguridad y garantía, para que los electores emitan su voto. 10. También, se verificó que en el 59,3 % de las mesas de sufragio se solicitó facilitar el voto asistido para personas con discapacidad, adultos mayores o enfermas que requerían ayuda. 11. En el 93,5% de los recintos electorales se observó la presencia de policías o militares para resguardar la jornada de votación. 12. En el 1,1 % de las mesas de la muestra se verificó que en la instalación de mesas, la votación, el escrutinio y el conteo de votos se observaron algunos incidentes o hechos de violencia. 13. En el 6,3% de los recintos electorales observados, se evidenció que se realizaron actos de proselitismo o campaña electoral, por parte de militantes de las fuerzas políticas, pese a la prohibición legal de realizar este tipo de actos. 14. En el 97% de las mesas se verificó que el escrutinio y conteo de votos se realizó de manera pública. 15. En el 98,3% de las mesas los observadores pudieron comprobar que el registro de votos en el acta electoral fue fiel al escrutinio y el conteo que se obtuvo en la información de la hoja de trabajo, para cada conteo, tanto de Presidente, como de diputados uninominales. 16. Solo en el 35,1 % de los delegados de organizaciones políticas ejercieron su derecho al reclamo, haciendo constar en el acta electoral alguna observación relativa al escrutinio, conteo de votos u otros. 17. Al finalizar el escrutinio y conteo, los jurados electorales, en el 90,9 % de las mesas se observó que se entregaron copias del acta a los delegados de los frentes políticos presentes. 18. En el 99% de las mesas observadas, se evidenció que, al finalizar el escrutinio y cómputo, los jurados electorales introdujeron el acta en el sobre de seguridad A, y este fue devuelto al notario electoral debidamente firmado por los jurados. 20. Durante la devolución realizada por los jurados electorales al notario electoral, del sobre de seguridad A y la maleta conteniendo el material electoral sobrante, en el 77,6% de los casos se evidenció que fue en presencia de miembros de la Policía o las Fuerzas Armadas. 21. En el 95,4% de las meses de sufragio se observó que, durante la jornada de votación, los jurados electorales utilizaron los materiales de bioseguridad proporcionados por el TSE, en cumplimiento del protocolo sanitario electoral.