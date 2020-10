Se pueden hacer maravillas con plátanos maduros





20/10/2020 - 12:08:00

DPA.- Muchas veces en el frutero hay plátanos que tienen tantas manchas marrones que ya no son realmente adecuados para llevarlos como tentempié. "En el caso de los plátanos, el reciclaje de las sobras es particularmente importante", explica la cocinera y autora Sophia Hoffmann. En su opinión, los plátanos se cultivan a miles de kilómetros y son importados, en un negocio cuyo beneficio a menudo no queda en manos de los productores. Todo ello es razón suficiente para tratar una banana madura con respeto. Pero ¿qué hacer con los plátanos que ya han pasado su mejor momento, aparte del socorrido bizcocho de plátano y los batidos? El plátano es maravillosamente dulce, por eso no es de extrañar que a la mayoría de las personas no le venga a la cabeza esta fruta a la hora de preparar un plato principal. Las bananas y la comida salada no son una contradicción. "En general, el plátano va bien con las verduras, que en sí mismas tienen una cierta dulzura. Entre ellas se encuentran las zanahorias, las batatas o la calabaza", explica Veronika Pichl, autora de libros de cocina. Las sobras de plátano hacen que el pollo al curry sea agradable y cremoso. La autora recomienda utilizar los plátanos sobrantes para preparar un pollo al curry. Para ello, propone asar pollo en la sartén, con rodajas de plátano y algunas verduras y luego mezclar los vegetales con leche de coco y caldo de verduras. Las especias fuertes como el curry y algo de chile consiguen contrastar con dulzor del plátano. "El curry tiene una agradable suavidad, se hace rápidamente y va bien con el arroz", explica Pichl. También se puede preparar rápidamente una sopa de banana. Para ello se mezcla plátano en rodajas, cebollas picadas y curry. Se cuece todo al vapor, se agrega caldo vegetal y leche de coco y luego se hace una crema emulsionándolo todo. Se puede añadir por encima de la sopa unos cacahuetes o anacardos, lo que proporcionará un toque crujiente. Y para la barbacoa también se puede utilizar el plátano como condimento si se mezcla con calabaza y se sirve como salsa para acompañar la carne y las verduras a la parrilla. Para ello, Pichl corta en cubos las bananas, la calabaza y las cebollas y hierve los tres ingredientes con ajo, un poco de azúcar, zumo de manzana y vinagre hasta que se forma una especie de puré con grumos. "La ventaja de los plátanos maduros es que contienen bastante fructosa, por lo que sólo se necesita un poco de azúcar para el condimento", explica Pichl. Plátano picante y dulce ideal para la salsa de la fondue Una salsa de plátano también va bien con la barbacoa o la fondue. Pichl mezcla 100 gramos de yogur, 50 gramos de crema agria y un puré de plátano. Aquí también, el chile y el curry proporcionan el toque final. "El calor simplemente va bien con un plátano dulce", afirma entusiasmada Pichl. Si se es valiente, también se puede probar la cáscara. "Mucha gente ni siquiera sabe que las cáscaras de banana son comestibles", señala Hoffmann. Lo importante es elegir plátanos de cultivo ecológico, lo que asegura que las pieles no están contaminadas con sustancias nocivas. "Cuando descubrí en Internet recetas para hacer un 'pulled pork' vegetariano con pieles de plátano, al principio fui bastante escéptica", informa la bloguera de alimentación Imke Leber. "Pero ¡realmente sabe bien!", asegura. Cáscara de plátano para el cerdo vegetariano y té Las pieles de plátano amarillas y marrones son adecuadas para el "pulled pork", pero la piel de la fruta más madura tiene un sabor más intenso a plátano, señala Leber. Ella usa dos plátanos por hamburguesa. Primero lava las cáscaras a fondo antes de raspar la pulpa por completo. "Las cáscaras se cortan en tiras, con ayuda de un tenedor. Luego se marinan esas tiras en una mezcla de pimentón ahumado en polvo, mostaza, cebolla, chile en polvo, ajo y comino", explica Leber. Cuando las cáscaras de los plátanos estén ligeramente estiradas, se añaden unas cucharadas de agua a la sartén. Allí se cocinan a fuego lento durante unos cinco o diez minutos. La regla general es: "Cuanto más madura la banana, más rápido va". Para acabar se añade un generoso toque de salsa barbacoa. "Y ya está listo el 'pulled pork'. Se puede servir la hamburguesa acompañada de un poco de ensalada", apunta Leber. Pero también hay una dulce idea para tomar en taza: para un té de plátano, Veronika Pichl seca las cáscaras de plátano en el horno a 60 o 70 grados. "Esto hace que las cáscaras sean oscuras y duras, así se pueden romper", explica. En este estado, las cáscaras pueden ser procesadas hasta convertirlas en polvo desmenuzable que se puede mezclar con té verde o té de hierbas.