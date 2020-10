Fiscalía de Chuquisaca anuncia emisión de acusaciones formales a implicados en presunto fraude electoral 2019





20/10/2020 - 11:20:13

Sucre, (ABI).- El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que se tiene un avance importante en la investigación de la presunta manipulación dolosa de la votación en las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019, a partir de las cuales se emitirá una acusación formal. "Tenemos un avance muy importante, se ha terminado de hacer algunas pericias y se está esperando otra de falsificación de algunas actas y papeletas (electorales). Una vez que tengamos esa pericia se va a emitir seguramente la acusación formal para entrar a juicio oral y buscar sentencia sobre los implicados", informó. La Fiscalía investiga una presunta manipulación dolosa de la votación de los comicios nacionales de 2019, que la Organización de los Estados Americanos (OEA) no pudo avalar por ese hecho y derivó en la anulación de las elecciones. Adelantó que esta semana el coordinador de la unidad anticorrupción se pronunciará respecto al caso. Consultado sobre los motivos de la suspensión del mandamiento de aprehensión emitido en noviembre contra dos presuntos implicados, aclaró que quedó sin efecto. "El senador (Milton) Barón tiene privilegio y no podía ser allanado su domicilio y no podía ser detenido, en ese sentido el fiscal de materia y la comisión me ha informado inmediatamente que esos mandamientos habrían sido dejados sin efecto mediante un decreto al día siguiente", precisó. Confirmó, sin embargo, que se allanó la fábrica de vidrios de Zudáñez, a donde la Sala Plena del anterior Tribunal Electoral Departamental (TED) trasladó el conteo de votos y dijo que allí se "encontraron elementos (documentos) importantes". El Ministerio Público abrió de oficio, en noviembre de 2019, la investigación sobre el fraude electoral contra los cinco exvocales del TED, misma que fue ampliada a Milton Barón, José Lambertín y Jaime Padilla.