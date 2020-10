Piñera asegura que no permitirá que algunos grupos minoritarios impidan un plebiscito en paz en Chile





20/10/2020 - 08:03:14

Europa Press.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha condenado los actos de violencia registrados durante el fin de semana en las protestas por el primer aniversario del estallido social en el país andino y ha asegurado que no permitirá que "algunos grupos minoritarios" violentos impidan que el plebiscito del próximo domingo trascurra de forma pacífica. "Decenas de miles de chilenos se manifestaron pacíficamente, lo que constituye un legítimo derecho en un país democrático (...) pero también vimos una minoría de delincuentes que desató una ola de violencia, saqueos y vandalismo", ha denunciado el mandatario durante un acto celebrado este lunes. Piñera ha subrayado que "esta acción criminal debe ser condenada por todos los que creemos en la democracia y queremos vivir en paz" y ha llamado a condenar tanto a "los que ejecutan directamente los actos de violencia" delictiva como a "aquellos que de una u otra forma las promueven, las amparan y justifican". "La inmensa mayoría de los chilenos queremos vivir en democracia y en paz. No dejemos nunca que la violencia o la delincuencia le pongan barricadas o destruyan nuestra democracia y la paz en nuestra sociedad", ha sostenido el mandatario. En esta línea, Piñera se ha mostrado "convencido que la inmensa mayoría de los chilenos quiere que tengamos un plebiscito en paz, en que todos se puedan manifestar libremente, en que todas las voces sean escuchadas, que sea participativo, informado y seguro". DEMOSTRACIÓN DE ESPÍRITU DEMOCRÁTICO Por ello, ha dicho estar confiado en que el domingo "los chilenos vamos a dar una demostración de nuestro espíritu y alma democrática". "Sé que algunos grupos minoritarios van a intentar entorpecer o ensuciar ese proceso, no se los vamos a permitir", ha recalcado, según informan los medios locales. Así las cosas, ha animado "a todos y cada uno de nuestros compatriotas a participar y votar en el plebiscito del próximo domingo, porque todas las posiciones y opiniones cuenta y son importantes en una democracia y porque así podremos honrar nuestra hermosa tradición republicana y democrática". Los chilenos deben decidir en referéndum este domingo si quieren dotar al país de una nueva Constitución que reemplace a la actual, que data de 1980 y fue elaborada bajo la dictadura del general Augusto Pinochet. Asimismo, en caso afirmativo, deberán elegir también la vía para su elaboración, una Convención Constitucional, integrada por ciudadanos elegidos para ello, o por una Convención Constitucional Mixta, conformada a partes iguales por ciudadanos electos y por miembros del Parlamento. BACHELET RESPALDA EL CAMBIO CONSTITUCIONAL Piñera no se ha pronunciado abiertamente sobre si respalda o no el cambio constitucional, si bien se considera que se decanta más por esta última opción. Por su parte, su predecesora en el cargo, la actual jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha expresado abiertamente su apoyo al cambio constitucional. "Nadie tiene dudas que estoy por el apruebo y la Convención Constitucional", ha dicho este lunes durante su participación en un acto organizado por la Universidad de Santiago y la Universidad Abierta de Recoleta, según informa T13. Asimismo, ha defendido que es "clave" que la constitución "sea paritaria" y también que "tenga una perspectiva de género".