Evo: Los 30 procesos que tengo se van a caer





19/10/2020 - 20:07:09

Erbol.- El expresidente Evo Morales afirmó este lunes desde Argentina que tiene 30 procesos penales abiertos en Bolivia y aseguró que todos se van a caer y que el exministro de Gobierno Arturo Murillo, impulsor de la mayoría de las denuncias, estaría por escapar de Bolivia. En un contacto virtual con las seis federaciones de cocaleros del Chapare reunidos a la cabeza del senador electo Andrónico Rodríguez, expresó su agradecimiento por el apoyo del sector porque ahora si tiene la posibilidad de volver al país sin muchos problemas. “Quiero que sepan, tengo 30 procesos; en algunos estamos con Andrónico, (Leonardo), Loza, Orlando Gutiérrez, el Subgobernador de Tarija. Ninguno es de corrupción, hacemos política no por la plata sino la patria. Se van recordar, todos los procesos se van a caer, ya Murillo seguramente está escapándose, tengo informaciones por ahí, tal vez más tarde con ustedes, con el estado mayor vamos a compartirlas”, explicó. Morales pidió ensayar una canción para su retorno en cualquier momento y resaltó el triunfo electoral porque después de un año, “hemos recuperado el poder político para el pueblo boliviano” tras haber soportado tanta provocación y registrado tantos muertos. Sostuvo que el resultado muestra la unidad del pueblo y que el año pasado no hubo fraude electoral sino un golpe de Estado. Según Morales, el actual TSE intentó hacer fraude cuando el sábado por la noche, suspendió el conteo rápido de votos. Indicó que, a consecuencia de ese cambio de último rato, ayer no se pudo informar los primeros datos como en años pasados, aunque dijo que hace un mes y medio él sabía que iban ganar con más del 50 por ciento con una diferencia del 20 por ciento sobre el segundo. Afirmó que las dos empresas encuestadoras ligadas a la derecha, tardaron más de tres horas en difundir resultados y reveló que desde “ahí adentro teníamos información que ganábamos con 51 a 31. También hay hermanos responsables que nos sacan información y ayer confirman que ganamos con el 52 por ciento”, precisó en su mensaje. Sin embargo, pidió a sus seguidores seguir cuidando y controlando el voto porque existe la posibilidad de que el resultado final asignará un triunfo con el 55 por ciento del escrutinio nacional.