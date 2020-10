La misión de observación Uniore no halla irregularidades que deslegitimen la votación





19/10/2020 - 19:54:01

La Paz, (ABI).- La misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) concluyó, este lunes, en su informe preliminar que no halló irregularidades que deslegitimen el proceso electoral y los resultados de la votación. "Los observadores constataron que la jornada transcurrió sin contratiempos y de manera pacífica. Si bien se advirtieron algunos elementos logísticos que se pudieron mejorar y fortalecer (...), no se ha registrado irregularidad alguna que invalide o deslegitime el proceso electoral y sus resultados", afirmó la representante de la misión, Pamela San Martín. En tanto, la representante recordó que Uniore, así como las misiones de la Organizaciòn de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, consideraron oportuna la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no usar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) al no poder garantizar su funcionamiento óptimo, para dar certeza antes que celeridad. "Desde la misión de la Uniore acompañamos la medida, pues la certeza y la transparencia son principios fundamentales de todo proceso electoral necesarios para fortalecer la consciencia ciudadana", expresó San Martín. En ese sentido, la misión electoral recomendó que se realice una evaluación muy cuidadosa respecto a "los factores tecnológicos y logísticos" que llevaron a la no utilización del Direpre en las elecciones de este año, a fin de garantizar su funcionamiento para el próximo proceso electoral. En tanto, San Martín resaltó el control sin restricción del conteo de votos en los recintos que permitió contribuir a la transparencia y fiabilidad de los resultados establecidos en las actas. En ese entendido, la representante afirmó que si bien la emisión de los resultados del cómputo oficial es lento, es indispensable que se garantice a la ciudadanía "información confiable y definitiva" con todas las medidas de transparencia. Ante esto, reiteró que el Órgano Electoral es la única autoridad facultada para proporcionar resultados oficiales y definitivos, por lo que se deberá continuar con la difusión de los datos hasta su conclusión. "Para la misión, si bien aún hay puntos que es importante trabajar, el Órgano Electoral logró organizar una elección general en condiciones que garantizaban la certeza y la transparencia, en las que se fortaleció la consciencia ciudadana en un periodo muy reducido y a pesar de la pandemia", afirmó Santa Martín. En ese sentido, la representante hizo un reconocimiento especial a la vocación cívica y democrática del pueblo boliviano, que se materializó en su participación pacifica en las urnas para ejercer su derecho a sufragar, con el fin de afianzar la democracia.