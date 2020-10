Descubren en Dinamarca raros cristales de más de 50 millones de años de antigüedad







RT.- Decenas de millones de raros y gigantescos cristales de carbonato de calcio, conocidos como glendonitas y encontrados en Dinamarca, han dado pie a novedosas interpretaciones geológicas, comunicó la pasada semana la Universidad de Copenhague.

Según precisan los investigadores, las glendonitas están compuestas de ikaita, un mineral que solo puede cristalizarse a temperaturas inferiores a los 4 ºC. Pero el caso es que los cristales descubiertos en las islas de Fur y Mors se formaron hace entre 56 y 54 millones de años, durante el Eocenoun, un período en el que se dieron las temperaturas más altas en la historia geológica de la Tierra.

"El porqué encontramos glendonitas de un período caluroso, cuando las temperaturas promediaban por encima de los 35 ºC, fue por mucho tiempo un misterio. No debía ser posible", apuntó Nicolas Thibault, profesor asociado del Departamento de Geociencias y Gestión de Recursos Naturales de la Universidad de Copenhague.



Tras someter los cristales a análisis químicos, los científicos llegaron a la conclusión de que el Eoceno no fue tan homogéneo como se pensó anteriormente. "Nuestro estudio demuestra que debe haber habido períodos de frío durante la época del Eoceno. En caso contrario, esos cristales no podrían existir, simplemente se habrían derretido", detalló Thibault.

El investigador agregó que probablemente hubo durante ese período un gran número de erupciones volcánicas en Groenlandia, Islandia e Irlanda, las cuales "liberaron en la estratosfera gotas de ácido sulfúrico que podrían haber permanecido allí durante años, protegiendo al planeta del sol y refractando la luz solar". "Esto ayuda a explicar cómo fue posible tener zonas regionales frías, que fue lo que afectó al clima de Dinamarca a principios del Eoceno", concluyó.