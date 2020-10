EE.UU.: Experto advierte semanas oscuras hasta Navidad por coronavirus





19/10/2020 - 19:14:10

VOA.- El repunte de nuevos casos de coronavirus en casi todo Estados Unidos tiene alarmado a los expertos de salud, al punto de que un destacado especialista advirtió el domingo que “las próximas 12 semanas van a ser la más oscuras de toda la pandemia”. Michael Osterholm, director del Centro para Investigaciones de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dijo a la cadena NBC que desde ahora y hasta las navidades los nuevos casos de COVID-19 podrían superar los 70.000 diarios registrados el viernes. Esa cifra fue similar a los números registrados durante los primeros meses de la pandemia. La semana pasada, el país promedió alrededor de 55.000 nuevos casos diarios y 10 estados reportaron el viernes su mayor número de infecciones en un día. Actualmente, Estados Unidos acumula 8.157.104 casos y 219.706 muertes por el coronavirus, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Los expertos de la salud ya habían advertido de un repunte de los casos con la llegadas de las temperaturas otoñales, que obligan a las personas a celebrar sus eventos en locales cerrados, donde se facilita el contagio. Osterholm opinó que una razón para preocuparse es la falta de una voz principal que envíe un mensaje al público, en lugar de varias, como está ocurriendo. “La gente no sabe qué creer y ese es uno de nuestros mayores desafíos”, dijo. A pesar del repunte, el principal especialista de la nación, el doctor Anthony Fauci, no cree que haya que recurrir de nuevo a los confinamientos, a no ser que la situación empeore demasiado. En una entrevista el domingo por la noche con la cadena CBS, Fauci insistió en las medidas de salud pública que se han reiterado una y otra vez. La receta de los expertos, hasta que no exista una vacuna, sigue siendo la misma: evitar las multitudes, practicar la distancia social, celebrar las reuniones en el exterior y usar máscaras. “Las vacunas no estarán disponibles de una forma efectiva hasta principios del tercer trimestre del año que viene”, dijo Osterholm. “E incluso así, casi la mitad de la población de Estados Unidos está escéptica en este momento de vacunarse.” Por ahora, millones de personas pueden someterse a una prueba rápida de coronavirus, gracias a un incremento en el suministro de análisis rápidos, reportó la agencia AP. A partir del verano, se ha logrado aumentar la disponibilidad de las pruebas más económicas que arrojan resultados en 15 minutos, las cuales detectan proteínas virales llamadas antígenos en las muestras. Las autoridades federales de salud aseguran que actualmente cerca de la mitad de la capacidad nacional de pruebas diarias consiste en análisis rápidos de diagnóstico.