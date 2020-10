Pese a no alcanzar ni el 2% en las nacionales PAN-Bol, FPV y ADN esperan resultados oficiales para perfilar rumbo a las subnacionales





19/10/2020 - 19:00:26

La Paz, 19 oct (ABI).- El Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) , Frente Para la Victoria (FPV) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), fuerzas políticas con mínimos resultados electorales según el conteo no oficial, esperan conocer el cómputo oficial para perfilar acciones rumbo a las elecciones subnacionales. La candidata a vicepresidente por PAN-Bol, Ruth Nina, afirmó que esa fuerza política mantendrá su vigencia. "Somos un partido nuevo y estamos en espera del resultado real. De aquí nos vamos a las subnacionales; creo que ese debe ser el comportamiento de una nueva fuerza política (...). No es una derrota, es un gran aprendizaje para PAN-Bol", declaró. Asimismo, ese partido determinó repensar su propuesta para las administraciones regionales y rediseñar su estrategia de campaña. En tanto, el vocero del proyecto electoral "Chi Puede" de FPV, José Pedro Escóbar, admitió que los resultados para esa fuerza política no son esperanzadores; no obstante, también esperarán los datos oficiales para redireccionar el partido. "Estamos esperando conocer los resultados oficiales del TSE para tomar las decisiones. Estamos esperanzados en los índices oficiales, el proyecto electoral Chi puede tener alcance nacional para apuntar a las subnacionales", dijo. De acuerdo con los resultados no oficiales difundidos por la alianza institucional Tu voto Cuenta, FPV obtuvo el apoyo del 1,6% de la población nacional y PAN-Bol, el 0,5%. Según la muestra de la encuestadora Ciesmori, PAN-Bol obtuvo el 0,4% de la votación nacional, FPV el mismo 1,6% de la preferencia nacional. En tanto, Acción Democrática Nacionalista (ADN), que se retiró de la contienda a inicios de octubre, anunció nuevas alianzas con miras a las elecciones subnacionales. Sergio Tarqui, excandidato a vicepresidente por ADN, anunció que apostarán por las alcaldías y gobernaciones, con nuevos actores sociales y organizaciones políticas. "Ahora más que nunca ADN, con esa convicción democrática, hará alianzas, acuerdos. Vamos a invitar a todos los sectores para trabajar por el desarrollo de las regiones", puntualizó.