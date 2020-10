Senadora electa por CC asegura que la renovación de la justicia será consensuada en el Legislativo





Sucre, (ABI).- La senadora electa por Comunidad Ciudadana (CC) de Chuquisaca, Silvia Salame, según el conteo rápido no oficial, anunció este lunes que la renovación del sistema judicial de Bolivia será de fácil consenso en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al ser un tema pendiente para todos los bolivianos. "Creo que sí va a ser viable hacer la reestructuración del tema judicial y que va a ser de fácil consenso al ser la justicia un tema pendiente con Bolivia, cuando el Gobierno del MAS reconoció que fue un grave error el haber elegido por voto popular los altos cargos del Poder Judicial", dijo a la ABI. Recordó también que ese tema quedó pendiente con la población y que es tiempo de resolverlos por todas las fuerzas políticas representadas en la ALP. Destacó que la ALP contará con cierto equilibrio de fuerzas políticas que obligará a los legisladores a llegar a consensos, toda vez que se prevé que el MAS no ostente los 2/3 de los legisladores. Dijo que se debe aplicar una nueva forma de hacer política, donde todas las autoridades electas, tendrán la obligación de darle gobernabilidad y paz al país. "El pueblo no le ha dado la victoria solo a una sigla, sino a las personas que tienen que responder a la confianza del pueblo y trabajar por el desarrollo de sus regiones", concluyó.