Presidente de Diputados pide a Arturo Murillo y otros ministros no abandonar el país en los próximos tres meses





19/10/2020 - 12:49:48

La Paz.- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, pidió este lunes a los ministros del gobierno de Jeanine Añez no abandonar el país en los próximos tres meses y someterse a la Ley del Arraigo y mencionó de manera particular al ministro de Gobierno Arturo Murillo. Choque dijo que como establece la ley promulgada por la presidenta en ejercicio de la Asamblea, Eva Copa, todas las autoridades no deben salir del país durante tres meses y someterse a las nuevas autoridades y posteriormente liberarse de esa situación. Explicó que si el Ejecutivo no lo ha publicado en la Gaceta Oficial no es problema, porque para la Asamblea ya es ley, por lo tanto, los ministros que están en ejercicio ya no pueden salir del país ni las autoridades de los cuatro órganos, informó Erbol. Manifestó que ni los asambleístas podrán salir durante tres meses para rendir informe a las nuevas autoridades, como el caso de la Cámara de Diputados, que deben informar sobre la construcción del nuevo Edificio del Legislativo por 500 millones de bolivianos que fue adjudicada en la gestión de Gabriela Montaño. Dejando de lado el ambiente político, pidió al binomio presidencial del MAS que trabaje por cada uno de ellos ciudadanos, dejando odios, rencores y darse un abrazo de paz entre todos los bolivianos, independientemente de razas y otras situaciones porque Bolivia necesita más que nunca. Choque pidió dejar atrás las calificaciones de pititas, motoqueros y otros que deben desaparecer y al contrario constituir sectores sociales organizados como los comités cívicos, centrales obreras que deben representar las verdaderas demandas de la población y no demandas de interés personal.