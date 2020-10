Luis Arce, el economista que fue elegido presidente de Bolivia





19/10/2020 - 00:47:15

La Paz, (ABI).- Luis Alberto Arce Catacora, quien fue elegido como presidente de Bolivia, nació en La Paz el 28 de septiembre de 1963. Es licenciado en Economía, título otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), además se graduó como Contador General en el Instituto de Educación Bancaria. Recibió el grado de Master en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, Inglaterra, donde estudió entre 1996 y 1997. Realizó toda su carrera profesional en el Banco Central de Bolivia (BCB), desde 1987 hasta enero de 2006. Posee una vasta experiencia como catedrático de pre y post grado en universidades públicas y privadas de Bolivia, como la UMSA, en Post Grado en Ciencias del Desarrollo (Cides)- UMSA, la Universidad Católica Boliviana (UCB), Universidad del Valle, Universidad Franz Tamayo y Universidad Loyola, entre otras. Luis Arce Catacora, además del español, habla inglés y portugués. Fue el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia en dos ocasiones, durante el gobierno del expresidente Evo Morales: la primera vez desde el 23 de enero de 2006 hasta el 24 de junio de 2017, y la segunda entre el 23 de enero de 2019 y el 10 de noviembre de ese mismo año. De acuerdo al semanario Nueva Economía del 30 de marzo al 5 de abril de 2010, Luis Arce no conoció a Evo Morales hasta el día de su posesión, el 23 de enero de 2006, pese a que fue uno de los autores del plan de gobierno del Movimiento Al Sosialismo (MAS), para las elecciones 2005. ¿Puedes ser Ministro de Hacienda?, le preguntaron en el teléfono a Luis Arce Catacora, antes de la media noche del domingo 22 de enero de 2006. La respuesta fue casi inmediata: "Yo sabía que la decisión tenía que tomarla inmediatamente. Decir sí o no era en el acto. Decidí aceptar el reto", reveló el propio Arce a Nueva Economía. Arce participó activamente en la elaboración del plan de gobierno del MAS para las elecciones de 2005, las cuales resultaron enormemente favorecedoras para ese instrumento político. Arce también había elaborado la agenda de negociación de financiamiento externo que Evo Morales se llevó a su gira por el mundo, antes de su posesión del 22 de enero de 2006. En agosto de 2017, se reveló que Luis Arce padecía cáncer en el riñón, por lo que se alejó de la cartera de Economía, para realizar el tratamiento médico en Brasil. A mediados de 2018 se informó que respondió de buena manera a los procedimientos médicos, por lo que, en enero de 2019, retomó funciones en el Gobierno del MAS. Luis Arce, en enero de 2020, fue elegido candidato a la Presidencia de Bolivia para las elecciones nacionales de 2020 por el partido político del Movimiento Al Socialismo (MAS), en compañía del excanciller David Choquehuanca Céspedes como candidato a la Vicepresidencia. Ambos fueron elegidos para gobernar Bolivia hasta 2025 según el recuento rápido y no oficial de la empresa Ciesmori.