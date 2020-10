El Tribunal Electoral pide paciencia por resultados finales





18/10/2020 - 22:44:27

La Paz, (ABI).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró con éxito la jornada electoral de este domingo y pidió a la población y a las organizaciones políticas a tener paciencia para conocer los resultados finales de los comicios. El presidente del TSE, Salvador Romero, resaltó el "alto civismo" de la población que asistió a las urnas y mantuvo la tranquilidad en esta jornada electoral, pese a las largas filas que se registraron en varios recintos porque se tomó los recaudos sanitarios por e COVID-19. "Invitamos a la ciudadanía a que aguarde con tranquilidad, con paciencia la difusión de los resultados electorales (...) Hemos cerrado una jornada electoral pacífica, participativa, era la que exigía la democracia, es la que requiere el país para afianzar su democracia. Ha sido una jornada electoral exitosa", dijo Romero en conferencia de prensa. Reiteró que el cómputo se realizará de manera transparente y se desarrollará con "calma" según vayan llegando las actas a cada uno de los Tribunales Electorales Departamentales, los cuales continuarán con las salas plenas hasta contabilizar las últimas actas. En caso de que ya no hayan actas durante esta jornada, se ingresará en un receso hasta las primeras horas de mañana. Romero dijo que el cómputo tendrá un avance significativo a partir de las 21.30 de este domingo. Resaltó que los Tribunales Departamentales realizarán un trabajo "al máximo y sin interrupciones en el flujo de información", pero hasta las 21.00 llegaron a los Tribunales Departamentales muy pocas actas para realizar el cómputo electoral. No obstante, aclaró que habrá en algún momento una pausa en el conteo y se empezará muy temprano en la siguiente jornada. Además, dijo que se demorará el tiempo que sea necesario para dar a conocer los "resultados confiables, seguros y transparentes". La autoridad electoral evitó dar una hora para hacer conocer un porcentaje de cómputo, pero indicó que los resultados parciales se emitirán en el sistema de cómputo oficial a través de la página web del Órgano Electoral. Entretanto, tras sostener una reunión con la Policía y las Fuerzas Armadas de los nueve departamentos del país, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que no se han registrado problemas en ninguna parte del país, excepto e de las maletas electorales en el departamento de La Paz y con la venta de autorizaciones de circulación para vehículos. El sábado, el Gobierno puso en marcha el operativo de seguridad nacional denominado "Todos por Bolivia" para resguardar el desarrollo de las elecciones de este domingo.