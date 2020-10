Bolivia votó en una jornada pacífica





18/10/2020 - 20:00:34

La Paz, (ABI).- A pesar de que el clima de alta polarización política y de susceptibilidad social predecía eventuales dificultades en el transcurso de la jornada electoral, las nueve horas de votación, que comenzaron a las 08.00 de este domingo, transcurrieron sin sobresaltos y de manera pacífica. El analista, Daniel Valverde, consideró que la nota más alta se la lleva el ciudadano y, sobre todo, los jurados electorales, que cumplieron con civismo su deber democrático, pese a los peligros que devenían de la susceptibilidad social o de la pandemia del COVID-19. "Si hay un día en el que debemos conmemorar el día del civismo y rendirles un homenaje a los jurados electorales, debe ser el 18 de octubre", consideró Valverde, en contacto con El Deber. A su juicio, incluso la suspensión, a última hora, del sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hubiera ocasionado que muchos electores sientan mayor susceptibilidad sobre el proceso electoral, lo que, afortunadamente, no ocurrió. "Hoy el mensaje es que la población quiere que esta polarización (política) se defina en las urnas", remarcó. Para el analista político, Marcelo Silva, el respaldo que tuvo el TSE, tras suspender el Direpre, por parte, no solo de las misiones de observación electoral, sino de los actores políticos en contienda en estas elecciones, fue importante para el éxito de la jornada electoral. Pasada la primera jornada de votación, el balance que hizo el TSE y las misiones de observadores que llegaron al país, como de la Organización de Estados Americanos (OEA), coincidió en que la jornada electoral en Bolivia se desarrolló en paz, calma y tranquilidad. "Esta media jornada ha transcurrido en paz, en tranquilidad, en calma y esto es algo que debemos destacar ", resaltó el presidente del TSE, Salvador Romero, en el primer balance del día de votación. Por su parte, la misión de observación electoral de la OEA afirmó que la jornada de votación se desarrolló de forma pacífica y pidió a los actores del proceso electoral aguardar con calma los resultados de los comicios generales. "Ha sido una jornada pacífica, lo cual es muy valioso, pues se ha venido desarrollando de manera normal y no se han registrado incidentes mayores", afirmó el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero. Al final de la jornada electoral, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reportó que los comicios se desarrollaron sin ningún problema, por lo que agradeció a los efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, por resguardar la seguridad de los bolivianos. "Los reportes son, que no han existido problemas en ninguna parte del país", resaltó.