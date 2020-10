Sin conteo rápido los resultados oficiales de las elecciones comenzarán a fluir desde las 18.00





18/10/2020 - 14:41:20

La Paz, (ABI).- Los resultados electorales oficiales comenzarán a fluir desde los tribunales departamentales a partir de las 18.00, una hora después del plazo previsto para el cierre de las mesas de sufragio en todo el país. "Los tribunales departamentales instalan la sesión de sala plena para el computo departamental a partir de las 18.00. A partir de ese momento, la información del cómputo con resultados oficiales y definitivos empiezan a fluir", informó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero. La autoridad evitó anticipar los plazos y proyecciones de porcentaje de avance del recuento oficial. "Nuestro objetivo es avanzar en el cómputo lo más rápido posible, pero sobre todo dando certeza de que los resultados que están siendo aprobados correspondan y reflejen fielmente la votación", añadió. El sábado, el TSE decidió no utilizar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) y únicamente se remitirá al cómputo oficial. En las últimas semanas, se efectuaron las pruebas y simulacros del sistema del cómputo preliminar y los resultados de las mismas, no obstante, eso no permite "tener la seguridad" de la difusión completa de los datos que ofrezcan certidumbre al país, dijo ayer Romero. Por tanto, los resultados de la votación de los comicios de este domingo se fundarán "exclusivamente", como señalan las normas, sobre el sistema de cómputo oficial que será transparente, seguro y verificable. Romero dijo este domingo que el conteo oficial es un proceso seguro que garantizará la transparencia del voto en las urnas. Ante ello, aseguró que medios de la prensa, delegados de las organizaciones políticas que participan de las elecciones y cualquier ciudadano que desee observar el conteo de la votación están en su libre derecho.