Mesa convoca a los bolivianos a votar y anuncia que aguardará los resultados con prudencia





18/10/2020 - 13:22:20

La Paz, (ABI).- El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, convocó, este domingo, a la ciudadanía a sufragar y anunció que esperará los resultados de los comicios generales con mucha prudencia. "Es un momento fundamental de la historia del país, estamos comprometidos con nuestro voto para una Bolivia mejor, que tenga una expectativa de resolver sus crisis y de ir hacia adelante con seguridad y certeza. Yo quiero convocar a todos los ciudadanos para que no dejen de votar hoy, porque es una jornada importante", señaló el postulante. El expresidente hizo dichas declaraciones tras emitir su voto en el Centro de Capacitación Inti Phaxsi de la zona de Mallasilla, al sur de la ciudad de La Paz. Mesa afirmó que su compromiso con la democracia es "irrenunciable" y que no puede ser expresado de otra manera que no sea a través del voto. En esa línea, señaló que esperará los resultados de la votación del proceso eleccionario con "mucha prudencia" debido a que una declaración anticipada puede generar conflictos innecesarios. El aspirante indicó que esta tarde su acompañante a la vicepresidencia, Gustavo Pedraza y su esposa llegarán a la urbe paceña y permanecerán juntos hasta conocer los resultados finales de los votos. Por otra parte, el expresidente lamentó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya decidido, el sábado, no utilizar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), pero expresó que esa situación es comprensible pues se priorizará los resultados del cómputo oficial. "Vamos a hacer pacientes y pedimos a la población que lo sea, creo que eso elimina las susceptibilidades porque el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el año anterior fue el punto de partida de un gran conflicto convertido en un fraude", aseguró Mesa. El sábado, el presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero, anunció que se determinó no usar ese sistema debido a que no se desea generar incertidumbre ante un clima de alta polarización política, de susceptibilidad y de desconfianza que vive el país. En ese sentido, Mesa mencionó que la no utilización del sistema podría parecer un elemento negativo, pero si se lo considera fríamente se tendrá recuento acta por acta. "Se debe tener paciencia y la seguridad de que el Tribunal lo hace pensando en un mejor resultado en términos de transparencia", dijo Mesa.