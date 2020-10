Abusó de una niña de 7 años ante la mirada de la maestra y sus compañeros que participaban en una clase en línea





18/10/2020 - 09:01:40

RT.- Una maestra y sus alumnos de primer grado observaron cuando una de las estudiantes, de 7 años, sufrió un abuso sexual durante una clase en línea en Chicago, EE.UU. El agresor no se percató de que la cámara de la computadora continuaba encendida y todos los asistentes de la sala virtual fueron testigos del delito, informan medios locales. En medio del incidente, la docente pidió al resto de los estudiantes que se desconectaran, mientras los pequeños preguntaban "¿qué está pasando, qué está pasando?" De inmediato, la maestra dio aviso a la Policía.



Cargos por agresión sexual criminal Tras la denuncia de los hechos, el perpetrador, identificado como Catrell Walls, de 18 años, fue arrestado el jueves por la tarde con cargos por agresión sexual criminal. Según la fiscal estatal adjunta del condado de Cook, Andreana Turano, el joven mostró un total desprecio por los niños y una "insensibilidad desenfrenada por la vida humana". Por su parte, la pequeña dijo a las autoridades que ha sufrido agresiones sexuales por parte de Walls durante el último año. Sin embargo, la menor se refirió al incidente como un "secreto" en que el abusador "simplemente la golpeó", a pesar de que la maestra vio una práctica de sexo oral. "La víctima reveló: 'Me hizo poner mis labios sobre (él) y esto ha sucedido antes, y no quiero que mi papá lo sepa, es un secreto''', mencionó Turano, citando el testimonio de la menor. Las autoridades agregaron que mientras Walls era detenido comenzó a llorar y aseguró no saber por qué tuvo ese comportamiento. Finalmente, su abogado argumentó que tiene "cierta discapacidad" que le impide controlar sus impulsos, algo que tendrá que sustentar en la próxima audiencia.