Naciones Unidas califica de sabia y prudente la decisión de retirar el Direpre





18/10/2020 - 08:16:25

La Paz, (ABI).- El asesor electoral para Bolivia del sistema de Naciones Unidas, Luis Martínez Betanzos, consideró este domingo que fue "sabia y prudente" la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de retirar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre). "Nosotros apoyamos la decisión del Tribunal, nos parece una decisión sabia, una decisión prudente, si tienen alguna incerteza sobre la calidad de Direpre nos parece muy bien que se suspenda, aquí lo importante es el cómputo y el Direpre es solo un añadido, una transmisión preliminar de los resultados sin ningún efecto jurídico", dijo en contacto con Unitel. Remarcó que da certeza la determinación de que ahora únicamente se concentre en el cómputo oficial, que "es muy transparente y que será muy accesible" a todos los ciudadanos. "La transparencia la garantiza el cómputo y no Direpre que era simplemente resultados informativos no vinculantes, lo importante es el cómputo y es transparente por muchas razones, pero básicamente porque cualquier ciudadano cuando se acabe la votación podrá sacar fotos de las actas, luego esas actas van a ser custodiadas hasta los centros de cómputo de todos los departamentos y ahí otra vez los delegados políticos, observadores o cualquier ciudadano que se quiera acercar podrá ver de nuevo y comparar esas actas", señaló. Asimismo, subrayó que después toda esa información estará en la página web del Órgano Electoral, por lo cual insistió que "es un sistema muy transparente más que en muchos otros países del mundo que no publican esas actas". Anoche, el TSE anunció su decisión de no utilizar el sistema Direpre. "No deseamos generar (con ese sistema) incertidumbre en un clima de alta polarización política, de susceptibilidad y de desconfianza", justificó el presidente del ente electoral, Salvador Romero.