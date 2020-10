Sistema bancario no debe exigir el certificado de sufragio a personas mayores de 60 años





18/10/2020 - 08:09:32

La Paz, (ABI).- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, instruyó al sistema bancario, a través de una resolución "excepcional" por la pandemia del COVID-19, no exigir el certificado de sufragio a las personas mayores de 60 años. "A través de esta resolución excepcional estamos instruyendo al sistema bancario que no es necesario exigir el certificado de sufragio a las personas de 60 años", dijo. En esta jornada, más de 7 millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente, además de 352 autoridades nacionales, entre senadores, diputados y supraestatales. Romero indicó que esta resolución "excepcional" fue emitida por el TSE debido a que el país aún atraviesa una pandemia que, hasta el momento, 178.825 personas fueron contagiadas con el virus COVID-19. Asimismo, reiteró que, si bien el voto es un derecho de todo boliviano, también es voluntario, y que las personas mayores de 60 años son más susceptibles a contagiarse de COVID-19.