Ministro de Gobierno informa que el país amaneció sin ningún sobresalto





18/10/2020 - 08:06:22

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que el país amaneció en este día de las elecciones generales en absoluta tranquilidad, después de que se empezó a ejecutar un plan conjunto de seguridad entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional. "Con mucha alegría puedo decir que tenemos un país absolutamente tranquilo, hemos amanecido sin ningún sobresalto como lo habíamos estimado, hemos iniciado anoche el plan Todos por Bolivia, que es un plan de seguridad mancomunado o casado (entre las) FFAA y la Policía", dijo Murillo, en entrevista con Unitel. Agregó que las autoridades del área de seguridad no creen que haya mayores problemas durante la jornada de votación porque hoy tiene que ser una fiesta democrática para elegir a las nuevas autoridades nacionales. "Quédense tranquilo, la Policía y las FFAA están desplegadas absolutamente en todos los rincones del país, pero no solamente cuidando la seguridad de la gente, sino también cuidando, en un convenio que tenemos con el Tribunal Supremo Electoral, los maletines electorales", señaló. Además, afirmó que "los lugares más calientes" o que generalmente son conflictivos están plenamente identificados y, por tanto, con mayor cantidad de efectivos de seguridad. "Hemos aprendido de la lección del año pasado y no vamos a dejar que se trate de asustar a la población de ningún lado. Todas las áreas están claramente protegidas, además son bienvenidos todos los observadores a Bolivia, que toda la gente observe, pero que nadie trate de hacerse al vivo con generar violencia porque tenemos las fuerzas del orden para inmediatamente aplacar", puntualizó.