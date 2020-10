TSE elimina el sistema de conteo rápido de votos y aplica 7 elementos para conocer los resultados oficiales





17/10/2020 - 19:56:49

La Paz.- El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció que se ha determinado la suspensión del conteo rápido a través de sistema Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), para garantizar un cómputo con tranparencia, seguro y verificable asentado sobre 7 elementos. "El Tribunal Supremo Electoral ha decidido el retiro del sistema de Difusión de Resultados Preliminares de la jornada de votación, no deseamos generar incertidumbre en un clima de alta polarización política, de susceptibilidad y de desconfianza", afirmó el presidente del TSE, Salvador Romero. Romero dijo que estos 7 elementos garantizarán resultados confiables que no generen desconfianza en la ciudadanía y son: 1.- En las mesas, una vez que cierren su votación a las 5 de la tarde, estará abierto a todos los ciudadanos, no hay exclusión de ninguna persona, medios de comunicación, delegados de mesa, encuestadoras y toda persona que desee ver el proceso. 2.- Cualquier personas podrá fotografiar el acta eleborada por los jurados electorales. 3.- Todas las organizaciones políticas que desplieguen un delegado en las mesas tienen derecho a una copia del acta que por sus características es idéntica al documento original. 4.- Se hará el cómputo y el escrutinio publico en los Tribunales Departamentales y en el TSE para los votos en el exterior que será abierto para el control y supervisión de organizaciones políticas y misiones de observación internacional y otras. 5.- El inicio del cómputo previsto para las 6 de la tarde tendrá resultados que se van a transmitir: Todos los ciudadanos podrán seguir los datos a través del internet. 6.- Los resultados en el sistema de cómputo van a ser verificables acta por acta, mesa por mesa y todos los datos van a incluir la fotografía del escaneado del acta tal cual llegó al TSE. La transcripción de los resultados podrán ser observados. 7.- El conteo asegura una cadena que garantiza la llegada de todas las actas del país a los Tribunales Departamentales. El presidente del TSE convocó a la ciudadanía a tener una jornada electoral tranquila en el desarrollo de todo su proceso, respetando las normas de seguridad sanitaria. "También solicitamos paciencia a la ciudadania, ya que la confiabilidad y seguridad exigen un poco más de tiempo", por lo que, dijo, no se conocerán los resultados parciales el domingo, pero se avanzará hasta terminar en lo posible el lunes.