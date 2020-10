Al menos siete pasos que debe seguir el ciudadano para emitir su voto este domingo





17/10/2020 - 19:27:41

La Paz, (ABI).- Al menos siete pasos debe seguir el ciudadano para emitir su voto este domingo el 18 de octubre, en el marco de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus. El facilitador nacional del TSE, Alex Quispe, explicó que los votantes sufragarán en dos turnos y según la terminación de su cédula de identidad. Precisó que las personas cuyas cédulas terminen de 0 a 4 votarán entre las 08.00 y las 12.30, mientras que en las terminaciones del 5 al 9, podrán acudir a los recintos desde las 12.30 hasta las 17.00. Aclaró que si un ciudadano se presenta en un horario diferente al establecido podrá votar, pero deberá explicar el motivo por el que no se presentó cuando le correspondía. Quispe explicó que los votantes deberán seguir los siguientes pasos: 1. Cuando los electores ingresen a los recintos electorales deberán respetar el distanciamiento social con las señales establecidas. 2. Se ofrecerá alcohol en gel para que los ciudadanos puedan desinfectarse las manos. 3. Para verificar si el elector está habilitado para sufragar, deberá mostrar a los jurados electorales el anverso y reverso de su cédula identidad, y no entregársela. 4. Luego, los jurados electorales indicarán a las personas el lugar donde deben firmar y plasmar su huella digital. Se recomienda que cada elector lleve su propio bolígrafo para emitir su voto. Si bien los jurados electorales desinfectarán los lapiceros para quienes no los lleven, lo mejor es que cada persona porte el suyo. 5. Posteriormente, los jurados electorales distribuirán a los ciudadanos cotonetes para que cada votante pinte sus dedos pulgares y luego estampe su huella en el certificado de sufragio. 6. Luego, el presidente de la mesa entregará a la persona la papeleta electoral y la dejará en la mesa para que el elector la recoja y se dirija al recinto asignado. 7. Finalmente, la persona deberá sufragar, luego saldrá para depositar la papeleta en el ánfora y recogerá su certificado de sufragio. Se pide a los electores no tocar las ánforas. El facilitador del Órgano Electoral señaló que los pasos mencionados buscan garantizar que no haya ningún contacto entre los jurados electorales y los ciudadanos. Asimismo, Quispe precisó que en el caso del voto asistido se contará con un guía electoral que colaborará a las personas con discapacidad o adultos mayores que lo requieran. "Para las personas que tienen una discapacidad auditiva se tendrán afiches con el procedimiento de votación", detalló. Agregó que para las personas que tengan una discapacidad física -y sus mesas estén en las plantas superiores de los recintos de votación- se autorizará al presidente de la mesa trasladar el ánfora a la planta baja para que puedan votar. Asimismo, Quispe aseguró que se entregará a los jurados electorales, notarios y guías electorales un barbijo, lentes de protección y envases de alcohol en gel.