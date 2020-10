Los votos sobre las franjas de ADN, Libre 21 y Juntos serán nulos





17/10/2020 - 19:16:24

La Paz, (ABI).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que Acción Democrática Nacionalista (ADN), Libre 21 y Juntos, son los tres frentes políticos que se retiraron del proceso electoral de este domingo 18 de octubre, por lo que, en caso de que las personas marquen en las casillas asignadas a esos frentes políticos, esos sufragios no tendrán validez. "Se ha tenido el retiro de tres organizaciones del proceso electoral, se ha retirado Juntos que postulaba a la presidencia a Jeanine Áñez; se ha retirado Libre 21, que postulaba a Jorge Quiroga a la presidencia; y se ha retirado ADN que postulaba a María de la Cruz Bayá. Estas tres organizaciones políticas no están en competencia", informó el TSE. La dirigencia de ADN declinó ayer su participación en las elecciones. El jefe departamental de esa organización política en La Paz, José Luis Bascopé, manifestó que el partido da un paso atrás "por Bolivia", de la misma manera que su líder Hugo Banzer lo hizo en dos ocasiones. No obstante, Bayá negó ayer que se haya bajado de la candidatura. "Sigo en carrera. María Bayá muere de pie como los árboles, porque sus raíces están en el pueblo, no nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar en defender Bolivia", afirmó en un contacto con los periodistas. En tanto, la presidenta Jeanine Áñez, candidata por la alianza Juntos, renunció a su candidatura el 17 de septiembre; en esa oportunidad afirmó que tomó esa decisión "para cuidar la democracia" y así evitar una dispersión del voto. "No es un sacrificio, es un honor", enfatizó en esa oportunidad. Jorge Quiroga decidió dar un paso al costado a la candidatura a la presidencia por Libre 21, el pasado domingo, porque aseguró que no tiene posibilidad de llegar a la presidencia en las elecciones.